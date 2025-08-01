Ольга Горбачова зізналась, що сім'я вирішила емігрувати до Сполучених Штатів ще майже за рік до повномасштабного вторгнення. Про це пише Show 24 з посиланням на інтерв'ю співачки Славі Дьоміну.

До слова Не лише Винник і Потап: хто з відомих чоловіків виїхав з України під час війни

Ми вирішили поїхати ще влітку 2021 року через нашу старшу доньку. Я робила й прощальні концерти, бо справді завершувала те, що робила тут. Мене завжди дуже захоплювали історії, коли батьки могли відмовитись від свого его, кар'єри, навіть дуже класної, і поїхати підтримати талант дитини,

– поділилась артистка.

Старша донька Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової зараз розвиває свою музичну кар'єру в США. Її батьки вирішили, що хочуть допомагати їй у цьому. Це одна з головних причин, чому вони виїхали з України.

"Наша старша донька – вона дуже великий талант, сонграйтер і співачка. І ми розуміли, що якщо йдеться про велику гру, то батьки мають бути в команді, тому що цей бізнес небезпечний для жінки у вищих ешелонах. Ми знаємо про всі історії з P.Diddy", – зазначила Горбачова.

Ольга Горбачова додала, що все одно періодично приїжджає в Україну разом з дітьми попри життя за кордоном.

Я живу частково в Нью-Йорку, частково в Лос-Анджелесі, бо там дві мої доньки, в різних зараз містах. І в Києві я живу 3 – 4 місяці на рік. Я приїхала зараз додому з двома доньками,

– розповіла артистка.

Нагадаємо, Ольга Горбачова оголосила про розлучення з Юрієм Нікітіним. Вона повідомила, що подружжя не разом вже 8 місяців, однак пара ще не дійшла до офіційної стадії завершення стосунків.