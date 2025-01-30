Ольга Сумська показала рідкісне фото з сестрою, з якою має непрості стосунки
- Ольга Сумська поділилась рідкісним фото з сестрою Наталією, знайденим в архівах покійної мами.
- Фотографія викликала багато позитивних коментарів від шанувальників та українських зірок.
Акторка Ольга Сумська поділилась з шанувальниками рідкісним фото зі своєю сестрою Наталією. Вона знайшла його в архівах покійної мами Ганни Іванівни.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Сумської. До речі, її сестра також є акторкою.
Читайте також Де зараз хрещена Каменських – Алла Кудлай, та чому не організовує концертів
Ольга Сумська опублікувала чорно-білу фотографію з сестрою Наталією, на якій вони ще зовсім юні. Помітно, що світлина була зроблена дуже давно, адже на ній видніються потертості. Акторка шукає фотографа цього знімку.
Знайшла чудове, рідкісне фото в скрині у мамочки… Може знайдеться фотограф? Буду вдячна,
– йдеться у дописі.
Шанувальники Ольги Сумської та українські зірки написали багато приємних слів у коментарях. Однак дехто зауважив – помітно, що народна артистка України сумує за своєю сестрою.
- "Красуні", – написала Тоня Матвієнко.
- "Які гарні", – залишила коментар Наталка Денисенко.
- "Як же вами пишалась матуся! Такі вродливі й талановиті у неї донечки. Світла пам'ять вашій матусі… Уявляю, як вона любила цю фотографію".
- "Видно, Олю, ви за сестрою сумуєте. І, мабуть, таки хотіли б знову спілкуватися".
- "О, яке гарне фото, це правда скарб. Дві сестрички, як ті дві стрічки, що сплелись в одній косичці".
- "Еталони жіночої краси!"
- "Вау!", – написав Олександр Рудинський.
Що відомо про стосунки Ольги та Наталії Сумських
- Нагадаємо, що в Ольги Сумською непрості стосунки з сестрою Наталією. Після початку повномасштабного вторгнення ситуація загострилася, адже донька зірки "Роксолани", Антоніна Паперна, залишилася в Росії та продовжує там будувати свою кар'єру.
- На церемонії нагородження лауреатів Шевченківської премії у театрі Франка Наталія Сумська ігнорувала присутність сестри, не проявляла до неї жодної уваги та не привітала. "Повна зала людей, всі вітаються, а сестра не повертає голови. І це всі бачать. Це боляче. Я готова спілкуватися. Я люблю її, як і раніше. Це та людина, яка привела мене в цю професію. Це моя друга мама", – зізналась тоді Ольга.
- В інтерв'ю Ольга Сумська неодноразово говорила, що хотіла б помиритися з сестрою та спілкуватися.