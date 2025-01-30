Ольга Сумська показала рідкісне фото з сестрою, з якою має непрості стосунки

Акторка Ольга Сумська поділилась з шанувальниками рідкісним фото зі своєю сестрою Наталією. Вона знайшла його в архівах покійної мами Ганни Іванівни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Сумської. До речі, її сестра також є акторкою.

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Ольга Сумська опублікувала чорно-білу фотографію з сестрою Наталією, на якій вони ще зовсім юні. Помітно, що світлина була зроблена дуже давно, адже на ній видніються потертості. Акторка шукає фотографа цього знімку.

Знайшла чудове, рідкісне фото в скрині у мамочки… Може знайдеться фотограф? Буду вдячна,

– йдеться у дописі.

Шанувальники Ольги Сумської та українські зірки написали багато приємних слів у коментарях. Однак дехто зауважив – помітно, що народна артистка України сумує за своєю сестрою.

"Красуні", – написала Тоня Матвієнко.

"Які гарні", – залишила коментар Наталка Денисенко.

"Як же вами пишалась матуся! Такі вродливі й талановиті у неї донечки. Світла пам'ять вашій матусі… Уявляю, як вона любила цю фотографію".

"Видно, Олю, ви за сестрою сумуєте. І, мабуть, таки хотіли б знову спілкуватися".

"О, яке гарне фото, це правда скарб. Дві сестрички, як ті дві стрічки, що сплелись в одній косичці".

"Еталони жіночої краси!"

"Вау!", – написав Олександр Рудинський.

Що відомо про стосунки Ольги та Наталії Сумських