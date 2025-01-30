Алла Кудлай народилась у селі Лосинівка Чернігівської області. Перші кроки у співочій кар'єрі артистка зробила, ставши солісткою естрадно-симфонічного оркестру Держтелерадіо України у 1984 році. Уже за три роки співачка отримала звання залуженої артистки. Що відомо про кар'єру Кудлай, як склалось особисте життя та чому не може дозволити собі організувати концерти, читайте на Show24.

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Зіркова кар'єра

Згодом Алла почала розвивати сольну кар'єрну, однак також співала і в хорі ім. Г. Верьовки. Тоді зірка випустила декілька пісень: "Мелодія", "Знову цвіте матіола", "Мареля" та інші. У 1991 році представила нові шлягери: "Цвів терен", "По малину ходила", "То все тайна" тощо.

Алла Кудлай – "По малину ходила": слухайте пісню онлайн

1994 рік – Кудлай визнана найкращою виконавицею української естради; кінець 1995 року – канадський лейбл Diskman випустив компакт-диск "Красива жінка незаміжня"; 1997 рік – співачка стала народною артисткою України.

Алла Кудлай – "Красива жінка незаміжня": слухайте пісню онлайн

В одному з інтерв'ю артистка згадувала, що вона безоплатно працювала пів життя.

До набуття самостійності нашої країни я за один концерт отримувала ставку – 12 руб. 50 коп. А ще плюс, у нас не працювали авторські права,

– казала Алла Кудлай.

Ба більше, під час вибуху Чорнобильської АЕС зірка була поруч за 15 кілометрів від реактора. Костюм, у якому вона виступала, довелось викинути, адже дозиметр зашкалював.

Алла Кудлай / Фото з особистого архіву співачки

Свого часу Кудлай стала хрещеною матір'ю Насті Каменських. Сьогодні зірка мріє про дует з похресницею, однак Каменських, за словами народної артистки, дуже зайнята.

Алла Кудлай та Настя Каменських / Фото з фейсбуку артистки

Особисте життя

Коли виконавиці було 20 років, вона познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком – Миколою Кучеренком. Обранець був старший за Аллу на 16 років. У подружжя народився син Максим.

Алла Кудлай з сином / Фото з інстаграму Алли

Через 15 років подружжя розлучилось. У 2009 році Кучеренко потрапив у ДТП. Разом із ним у машині також була Кудлай. Чоловік від отриманих травм помер, а співачку госпіталізували.

У 2012 році виконавиця повідомила, що у неї нове кохання. Обранцем став генерал-лейтенант армії РФ у відставці. Ексвійськовий на той час займався бізнесом і організовував жінці концерти на території Росії. Тоді Алла жила на два міста: Київ і Ростов. Однак ці стосунки вичерпали себе, а артистка воліє не говорити на цю тему.

Алла Кудлай з російським генералом / Фото "ТСН"

Єдиний син артистки двічі одружений. Від першого шлюбу у нього є син Кирило. Однак для Кудлай тема щодо старшого внука – табу. Відомо лиш те, що вони не спілкуються.

Вдруге Максим одружився з Мартою Спіженко. У шлюбі народилось двоє дітей. Народна артистка визнає, що Марта – талановита співачка й у неї є всі дані для того, щоб стати успішною зіркою.

Сьогодні невістка Кудлай з дітьми живе у Великій Британії. Туди вони евакуювались після початку повномасштабної війни. Син залишився в Україні.

Це болюча тема. Вони поїхали до Англії й там залишилися. Дуже сумую за своїми онуками, чотирирічним Андрійком і Уляшкою, якій буде 10 років. І звісно, за своєю невісткою Мартою Спіженко, моєю красунею і співучим соловейком,

– підкреслила артистка.

Максим, син виконавиці, закінчив театральний інститут ім. Карпенка-Карого, акторський факультет. Час від часу чоловік виступав у дуеті з мамою. Сьогодні він директор "Творчої агенції Алли Кудлай". Максим є не тільки директором, а й продюсером, який взяв на себе дуже багато обов'язків.

Алла Кудлай з сином / Фото з інстаграму співачки

Чому Алла Кудлай не організовує концертів

У липні цього року народній артистці виповнилось 70 років. Шанувальники сподівались, що зірка організує грандіозний концерт на знак такої події, однак цього не сталось. Як пояснила сама Кудлай, у неї нема грошей для організації таких заходів.

Для того, щоб провести концерт у Палаці "Україна", треба за одну лише оренду сплатити 800 тисяч. При моїй пенсії, я вам соромлюсь про це казати. У мене дуже великий стаж роботи й така пенсія, що соромно казати,

– зізналась артистка.

Алла Кудлай і повномасштабна війна

Після того, як Росія 24 лютого 2022 року розв'язала проти України велику війну, співачка вирішила залишитись в Україні. Вона була переконана, що все буде добре, тому не поїхала з домівки. Крім того, Кудлай має господарство, яке потребує постійного догляду.

Однак Алла таки втратила рідну людину. Її рідна сестра Валентина померла. Співачка розповідала, що жінка дуже тяжко переживала події в Україні, а її "емоційний та психологічний стан був не найкращим".

Де зараз Алла Кудлай

Артистка продовжує жити в Україні. У неї є будинок з господарством під Броварами. Час від часу вона навідується до Києва, де має квартиру на Березняках. Крім того, бере участь у благодійних концертах на підтримку військових.

Сьогодні Кудлай працює над новими піснями, однак деталями не ділиться. Цікавий факт з біографії співачки: вона сама шиє головні убори на свої виступи. Буває, що за день може створити, без перебільшення, витвір мистецтва.