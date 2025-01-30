Алла Кудлай родилась в селе Лосиновка Черниговской области. Первые шаги в певческой карьере артистка сделала, став солисткой эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Украины в 1984 году. Уже через три года певица получила звание залуженной артистки. Что известно о карьере Кудлай, как сложилась личная жизнь и почему не может позволить себе организовать концерты, читайте на Show24.

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Звездная карьера

Впоследствии Алла начала развивать сольную карьеру, однако также пела и в хоре им. Г. Веревки. Тогда звезда выпустила несколько песен: "Мелодія", "Знову цвіте матіола", "Мареля" и другие. В 1991 году представила новые шлягеры: "Цвів терен", "По малину ходила", "То все тайна" и другие.

Алла Кудлай – "По малину ходила": слушайте песню онлайн

1994 год – Кудлай признана лучшей исполнительницей украинской эстрады; конец 1995 года – канадский лейбл Diskman выпустил компакт-диск "Красива жінка незаміжня"; 1997 год – певица стала народной артисткой Украины.

Алла Кудлай – "Красива жінка незаміжня": слушайте песню онлайн

В одном из интервью артистка упоминала, что она бесплатно работала полжизни.

До обретения самостоятельности нашей страны я за один концерт получала ставку – 12 руб. 50 коп. А еще плюс, у нас не работали авторские права,

– говорила Алла Кудлай.

Более того, во время взрыва Чернобыльской АЭС звезда была рядом в 15 километрах от реактора. Костюм, в котором она выступала, пришлось выбросить, ведь дозиметр зашкаливал.

Алла Кудлай / Фото из личного архива певицы

В свое время Кудлай стала крестной матерью Насти Каменских. Сегодня звезда мечтает о дуэте с крестницей, однако Каменских, по словам народной артистки, очень занята.

Алла Кудлай и Настя Каменских / Фото из фейсбука артистки

Личная жизнь

Когда исполнительнице было 20 лет, она познакомилась со своим будущим мужем – Николаем Кучеренко. Избранник был старше Аллы на 16 лет. У супругов родился сын Максим.

Алла Кудлай с сыном / Фото из инстаграма Аллы

Через 15 лет супруги развелись. В 2009 году Кучеренко попал в ДТП. Вместе с ним в машине также была Кудлай. Мужчина от полученных травм скончался, а певицу госпитализировали.

В 2012 году исполнительница сообщила, что у нее новая любовь. Избранником стал генерал-лейтенант армии РФ в отставке. Экс-военный в то время занимался бизнесом и организовывал женщине концерты на территории России. Тогда Алла жила на два города: Киев и Ростов. Однако эти отношения исчерпали себя, а артистка предпочитает не говорить на эту тему.

Алла Кудлай с российским генералом / Фото "ТСН"

Единственный сын артистки дважды женат. От первого брака у него есть сын Кирилл. Однако для Кудлай тема относительно старшего внука – табу. Известно лишь то, что они не общаются.

Во второй раз Максим женился на Марте Спиженко. В браке родилось двое детей. Народная артистка признает, что Марта – талантливая певица и у нее есть все данные для того, чтобы стать успешной звездой.

Сегодня невестка Кудлай с детьми живет в Великобритании. Туда они эвакуировались после начала полномасштабной войны. Сын остался в Украине.

Это болезненная тема. Они уехали в Англию и там остались. Очень скучаю по своим внукам, четырехлетним Андрюшей и Уляшкой, которой будет 10 лет. И конечно, за своей невесткой Мартой Спиженко, моей красавицей и певучим соловьем,

– подчеркнула артистка.

Максим, сын исполнительницы, окончил театральный институт им. Карпенко-Карого, актерский факультет. Время от времени мужчина выступал в дуэте с мамой. Сегодня он директор "Творческого агентства Аллы Кудлай". Максим является не только директором, но и продюсером, который взял на себя очень много обязанностей.

Алла Кудлай с сыном / Фото из инстаграма певицы

Почему Алла Кудлай не организует концертов

В июле этого года народной артистке исполнилось 70 лет. Поклонники надеялись, что звезда организует грандиозный концерт в знак такого события, однако этого не произошло. Как объяснила сама Кудлай, у нее нет денег для организации таких мероприятий.

Для того чтобы провести концерт во Дворце "Украина", надо за одну только аренду оплатить 800 тысяч. При моей пенсии, я вам стесняюсь об этом говорить. У меня очень большой стаж работы и такая пенсия, что стыдно говорить,

– призналась артистка.

Алла Кудлай и полномасштабная война

После того как Россия 24 февраля 2022 года развязала против Украины большую войну, певица решила остаться в Украине. Она была убеждена, что все будет хорошо, поэтому не уехала из дома. Кроме того, Кудлай имеет хозяйство, которое требует постоянного ухода.

Однако Алла таки потеряла родного человека. Ее родная сестра Валентина умерла. Певица рассказывала, что женщина очень тяжело переживала события в Украине, а ее "эмоциональное и психологическое состояние было не лучшим".

Где сейчас Алла Кудлай

Артистка продолжает жить в Украине. У нее есть дом с хозяйством под Броварами. Время от времени она наведывается в Киев, где имеет квартиру на Березняках. Кроме того, участвует в благотворительных концертах в поддержку военных.

Сегодня Кудлай работает над новыми песнями, однако деталями не делится. Интересный факт из биографии певицы: она сама шьет головные уборы на свои выступления. Бывает, что за день может создать, без преувеличения, произведение искусства.