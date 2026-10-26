Співав українською у 2000-х: Ольга Сумська показала перекладений хіт Мурата Насирова

Ольга Сумська згадала свою несподівану зустріч із казахстанським співаком Муратом Насировим. Зірка підтвердила існування офіційної українськомовної версії його хіта "Я наче ти".

У Threads розгорілися гарячі суперечки довкола архівного відео, де казахстанський співак Мурат Насиров співає українською мовою, але акторка Ольга Сумська підтвердила реальність цього запису. Виявилося, що артист ще у 2002 році спеціально переклав композицію для гастролей Україною та співав її наживо у Києві.

Юзери спочатку запідозрили використання штучного інтелекту, не вірячи, що артист мав у репертуарі подібну композицію. Проте українська кінозірка розвіяла всі сумніви в Instagram, опублікувавши відеофрагмент.

І це не ШІ! Я пам'ятаю нашу зустріч з Муратом на концерті! Я була ведучою, а він співав цю пісню наживо українською, і це було так натхненно... А потім, у 2002 році зняли кліп теж з українською версією,

– пригадала Ольга Сумська.

Офіційна українська версія суперхіта вийшла ще у 2002 році під назвою "Я наче ти". Переклад тексту зробив український композитор Сергій Круценко спеціально для масштабного гастрольного туру артиста нашою країною.

Співак готував спеціальну концертну програму разом із Державним естрадно-симфонічним оркестром України. Прем'єра шоу відбулася у київському Жовтневому палаці, після чого виконавець планував масштабні виступи у Донецьку, Дніпрі, Харкові та Одесі.

Під час зустрічі за лаштунками Насиров залишив акторці пам'ятний автограф. На листівці він розписався українською мовою, залишивши тепле побажання "Бути добру!".

Тим часом продюсер Юрій Нікітін розповів, що Вєрка Сердючка свідомо не перекладає свої давні хіти, залишаючи їх символом минулої епохи. Натомість фокусується на релізі нового українськомовного матеріалу.