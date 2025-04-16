Ольга Сумська потрапила під обстріл на Дніпропетровщині: "Між вибухами встигли на потяг"

Ольга Сумська потрапила під обстріл, коли перебувала у місті Кам'янське Дніпропетровської області. 15 квітня вона разом з іншими акторами відіграла виставу "Брешемо чисту правду" в театрі імені Лесі Українки.

Відео, на яких чути звуки вибухів, Сумська опублікувала в інстаграм-сторіс. Про це повідомляє Show 24.

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Ольга Сумська поширила ролик, який, ймовірно, знімала по дорозі до вокзалу. На фоні чути гучний вибух.

Вечір у Кам'янському… Між вибухами встигли на потяг, слава Богу!,

– написала акторка.

Ольга Сумська потрапила під обстріл: дивіться відео

Згодом Сумська поділилась ще одним відео з Кам'янського. Спершу на ньому чути звук безпілотника, а потім – гучний вибух. В акторки схвильований голос, вона просить когось сховатися.

Кам'янське… Це був жах,

– йдеться в інстаграм-сторіс Ольги Сумської.

Ольга Сумська потрапила під обстріл: дивіться відео

Ворог атакував Кам'янське та Нікополь