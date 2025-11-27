Це був жах, – Ольга Сумська вперше розповіла про важкі пологи
- Ольга Сумська розповіла про важкі пологи, під час яких її підтримував чоловік Віталій Борисюк.
- Сумська мала гестоз вагітності, що призвело до термінового кесаревого розтину та низького рівня гемоглобіну.
Народна артистка України Ольга Сумська розповіла про важкі пологи. Тоді акторку підтримував її чоловік Віталій Борисюк.
Подробицями Сумська поділилась у проєкті "30+". Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Раміни Есхакзай.
Теж цікаво Після тривалого конфлікту: Ольга Сумська відповіла, чи відновила спілкування із сестрою Наталією
Ольга Сумська народила молодшу доньку Ганну у 2002 році. Акторка зізналась, що пологи були важкими.
Я виписувалась з гемоглобіном 60. У мене був гестоз вагітності – це коли плацента дозріла, а дитина ще ні. Це був жах, тому що терміново робили кесарів розтин,
– пригадала вона.
Сумська розповіла, що її кум, актор Володимир Горянський, написав, що потрібно нарвати молодої кропиви й перетерти її з медом, щоб підняти гемоглобін.
Я пам'ятаю, як Віталік запікав м'ясо з чорносливом, носив гранатовий сік у пологовий будинок. Як він зворушливо до цього ставився. Його вже в пологовому сприймали як співробітника,
– поділилась Ольга.
Акторка вдячна Богові за свого чоловіка.
Випуск "30+" з Ольгою Сумською та Павлом Зібровим: дивіться відео онлайн
Зазначимо! 2 березня Ганні виповнилося 23 роки. У день народження доньки Ольга Сумська присвятила їй зворушливий допис в інстаграмі.
Коротко про особисте життя Ольги Сумської
Нагадаємо, що з 1989 до 1991 року Ольга Сумська перебувала у шлюбі з актором Євгеном Паперним. 1 червня 1990 році в подружжя народилася донька Антоніна, яка живе в Росії.
У 1996 році акторка вийшла заміж за Віталія Борисюка, від якого й народила Ганну.
У травні пара відсвяткувала 29-ту річницю шлюбу.