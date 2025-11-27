Подробицями Сумська поділилась у проєкті "30+". Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Раміни Есхакзай.
Ольга Сумська народила молодшу доньку Ганну у 2002 році. Акторка зізналась, що пологи були важкими.
Я виписувалась з гемоглобіном 60. У мене був гестоз вагітності – це коли плацента дозріла, а дитина ще ні. Це був жах, тому що терміново робили кесарів розтин,
– пригадала вона.
Сумська розповіла, що її кум, актор Володимир Горянський, написав, що потрібно нарвати молодої кропиви й перетерти її з медом, щоб підняти гемоглобін.
Я пам'ятаю, як Віталік запікав м'ясо з чорносливом, носив гранатовий сік у пологовий будинок. Як він зворушливо до цього ставився. Його вже в пологовому сприймали як співробітника,
– поділилась Ольга.
Акторка вдячна Богові за свого чоловіка.
Випуск "30+" з Ольгою Сумською та Павлом Зібровим: дивіться відео онлайн
Зазначимо! 2 березня Ганні виповнилося 23 роки. У день народження доньки Ольга Сумська присвятила їй зворушливий допис в інстаграмі.
Коротко про особисте життя Ольги Сумської
Нагадаємо, що з 1989 до 1991 року Ольга Сумська перебувала у шлюбі з актором Євгеном Паперним. 1 червня 1990 році в подружжя народилася донька Антоніна, яка живе в Росії.
У 1996 році акторка вийшла заміж за Віталія Борисюка, від якого й народила Ганну.
У травні пара відсвяткувала 29-ту річницю шлюбу.