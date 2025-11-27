Подробицями Сумська поділилась у проєкті "30+". Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Раміни Есхакзай.

Ольга Сумська народила молодшу доньку Ганну у 2002 році. Акторка зізналась, що пологи були важкими.

Я виписувалась з гемоглобіном 60. У мене був гестоз вагітності – це коли плацента дозріла, а дитина ще ні. Це був жах, тому що терміново робили кесарів розтин,

– пригадала вона.

Сумська розповіла, що її кум, актор Володимир Горянський, написав, що потрібно нарвати молодої кропиви й перетерти її з медом, щоб підняти гемоглобін.

Я пам'ятаю, як Віталік запікав м'ясо з чорносливом, носив гранатовий сік у пологовий будинок. Як він зворушливо до цього ставився. Його вже в пологовому сприймали як співробітника,

– поділилась Ольга.

Акторка вдячна Богові за свого чоловіка.

Зазначимо! 2 березня Ганні виповнилося 23 роки. У день народження доньки Ольга Сумська присвятила їй зворушливий допис в інстаграмі.

Коротко про особисте життя Ольги Сумської