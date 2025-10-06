У шоу "Тур зірками" Сумська зізналась, що одного разу за нею надіслали літак. Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал Люкс ФМ.

Усе пропонували: і залицяння, і літаки надсилали за мною. Пам'ятаю цей день, до речі, коли у мене був концерт у Донецьку, а потім – в Івано-Франківську. Мені людина, яка проводила концерт в Івано-Франківську, надіслала невеличкий Falcon в Донецьк. Це незабутньо. На цьому все закінчилось, тому що всі бачили моє ставлення до чоловіка,

– розповіла Ольга Сумська.

Акторка пригадала, що свого часу вела багато заходів. Каже, що "були заможні люди, які потім пропонували спілкування", однак Сумська не була зацікавленою.

Якщо це не моя людина, якщо я закохана у свого чоловіка, для чого мені це потрібно? Я навіть не уявляю собі, як це можна вийти заміж за гроші. Це найстрашніше, що може бути в житті,

– зазначила вона.

Ольга Сумська зізналась, що не приймала "якихось неймовірних подарунків" і "не давала приводу" для них. Однак якось після вистави їй прислали розкішний букет квітів і колечко з діамантом в оксамитовій коробці.

Воно у мене вдома є. Я його не ношу. Воно просто старого дизайну. Невеличке. Я досі не знаю, хто мені подарував такий подарунок. Це загадка,

– додала акторка.

Коротко про особисте життя Ольги Сумської