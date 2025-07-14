Акторка опублікувала світлину на своїй сторінці в інстаграмі. Про це повідомляє Show 24.

До слова Олег Сенцов показався з сім'єю в Карпатах: рідкісні фото з дружиною і сином

Ольга Сумська поділилась фото з подіуму – подружжя відвідало показ мод. Акторка позувала у вишуканій золотистій сукні, що складалася з корсета з глибоким декольте й металевими елементами й спідниці максі з розрізом до стегон.

Її образ доповнювали туфлі у тон з гострим носком і на високих підборах, а також золоте кольє з широкою підвіскою та аксесуари на руках.

Не менше привертала увагу й зачіска акторки. Вона розпустила волосся та зробила об'ємну укладку з пишними локонами. Вечірній макіяж гармонійно довершував образ Сумської.

Аутфіт Віталія Борисюка відповідав образу дружини. Він постав у білому костюмі з переливом та золотистому взутті.

Ми з Віталієм на днях моди, показ від бренду "Столичний"… Рік не памʼятаю… Але яскраво було,

– прокоментувала акторка.



Ольга Сумська та Віталій Борисюк / Фото з інстаграму Ольги Сумської

Ольга Сумська припустила, що це фото зроблене приблизно в середині нульових років – 2005-2006. Тобто з цього часу минуло вже 20 років.

Зіркові колеги та шанувальники засипали пару компліментами:

"Ікона";

"Це підпал";

"Браво";

"Королева!";

"Шикарні, гарні, от просто красиві люди";

"Красиві, яскраві, епатажні. Захоплення".

Раніше Ольга Сумська поділилась архівними світлинами з відвертої фотосесії. Вона показала знімки, зроблені 17 років тому французьким фотографом українського походження Юрієм Білаком.