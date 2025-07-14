Актриса опубликовала фотографию на своей странице в инстаграме. Об этом сообщает Show 24.

К слову Олег Сенцов показался с семьей в Карпатах: редкие фото с женой и сыном

Ольга Сумская поделилась фото с подиума – супруги посетили показ мод. Актриса позировала в изысканном золотистом платье, состоявшем из корсета с глубоким декольте и металлическими элементами и юбки макси с разрезом до бедер.

Ее образ дополняли туфли в тон с острым носком и на высоком каблуке, а также золотое колье с широкой подвеской и аксессуары на руках.

Не меньше привлекала внимание и прическа актрисы. Она распустила волосы и сделала объемную укладку с пышными локонами. Вечерний макияж гармонично завершал образ Сумской.

Аутфит Виталия Борисюка соответствовал образу жены. Он предстал в белом костюме с переливом и золотистой обуви.

Мы с Виталием на днях моды, показ от бренда "Столичный"... Год не помню... Но ярко было,

– прокомментировала актриса.



Ольга Сумская и Виталий Борисюк / Фото из инстаграма Ольги Сумской

Ольга Сумская предположила, что это фото сделано примерно в середине нулевых годов – 2005-2006. То есть с этого времени прошло уже 20 лет.

Звездные коллеги и поклонники засыпали пару комплиментами:

"Икона";

"Это поджог";

"Браво";

"Королева!";

"Шикарные, красивые, вот просто красивые люди";

"Красивые, яркие, эпатажные. Восхищение".

Ранее Ольга Сумская поделилась архивными фотографиями с откровенной фотосессии. Она показала снимки, сделанные 17 лет назад французским фотографом украинского происхождения Юрием Билаком.