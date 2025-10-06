В шоу "Тур звездами" Сумская призналась, что однажды за ней прислали самолет. Об этом сообщает Showbiz 24 со ссылкой на ютуб-канал Люкс ФМ.

Все предлагали: и ухаживания, и самолеты присылали за мной. Помню этот день, кстати, когда у меня был концерт в Донецке, а потом – в Ивано-Франковске. Мне человек, который проводил концерт в Ивано-Франковске, прислал небольшой Falcon в Донецк. Это незабываемо. На этом все закончилось, потому что все видели мое отношение к мужу,

– рассказала Ольга Сумская.

Актриса вспомнила, что в свое время вела много мероприятий. Говорит, что "были состоятельные люди, которые потом предлагали общение", однако Сумская не была заинтересованной.

Если это не мой человек, если я влюблена в своего мужа, для чего мне это нужно? Я даже не представляю себе, как это можно выйти замуж за деньги. Это самое страшное, что может быть в жизни,

– отметила она.

Ольга Сумская призналась, что не принимала "каких-то невероятных подарков" и "не давала повода" для них. Однако как-то после спектакля ей прислали роскошный букет цветов и колечко с бриллиантом в бархатной коробке.

Оно у меня дома есть. Я его не ношу. Оно просто старого дизайна. Небольшое. Я до сих пор не знаю, кто мне подарил такой подарок. Это загадка,

– добавила актриса.

