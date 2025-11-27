Подробностями Сумская поделилась в проекте "30+". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Рамины Эсхакзай.

Ольга Сумская родила младшую дочь Анну в 2002 году. Актриса призналась, что роды были тяжелыми.

Я выписывалась с гемоглобином 60. У меня был гестоз беременности – это когда плацента созрела, а ребенок еще нет. Это был ужас, потому что срочно делали кесарево сечение,

– вспомнила она.

Сумская рассказала, что ее кум, актер Владимир Горянский, написал, что нужно нарвать молодой крапивы и перетереть ее с медом, чтобы поднять гемоглобин.

Я помню, как Виталик запекал мясо с черносливом, носил гранатовый сок в роддом. Как он трогательно к этому относился. Его уже в роддоме воспринимали как сотрудника,

– поделилась Ольга.

Актриса благодарна Богу за своего мужа.

Отметим! 2 марта Анне исполнилось 23 года. В день рождения дочери Ольга Сумская посвятила ей трогательное сообщение в инстаграме.

