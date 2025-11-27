Подробностями Сумская поделилась в проекте "30+". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Рамины Эсхакзай.
Тоже интересно После длительного конфликта: Ольга Сумская ответила, или возобновила общение с сестрой Натальей
Ольга Сумская родила младшую дочь Анну в 2002 году. Актриса призналась, что роды были тяжелыми.
Я выписывалась с гемоглобином 60. У меня был гестоз беременности – это когда плацента созрела, а ребенок еще нет. Это был ужас, потому что срочно делали кесарево сечение,
– вспомнила она.
Сумская рассказала, что ее кум, актер Владимир Горянский, написал, что нужно нарвать молодой крапивы и перетереть ее с медом, чтобы поднять гемоглобин.
Я помню, как Виталик запекал мясо с черносливом, носил гранатовый сок в роддом. Как он трогательно к этому относился. Его уже в роддоме воспринимали как сотрудника,
– поделилась Ольга.
Актриса благодарна Богу за своего мужа.
Выпуск "30+" с Ольгой Сумской и Павлом Зибровым: смотрите видео онлайн
Отметим! 2 марта Анне исполнилось 23 года. В день рождения дочери Ольга Сумская посвятила ей трогательное сообщение в инстаграме.
Коротко о личной жизни Ольги Сумской
Напомним, что с 1989 до 1991 года Ольга Сумская состояла в браке с актером Евгением Паперным. 1 июня 1990 году у супругов родилась дочь Антонина, которая живет в России.
В 1996 году актриса вышла замуж за Виталия Борисюка, от которого и родила Анну.
В мае пара отпраздновала 29-ю годовщину брака.