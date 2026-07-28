Show24 Українські зірки Торкнули до сліз: Ольга Сумська емоційно відреагувала на заяву Лесі Нікітюк про складний період
28 липня, 17:33
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Торкнули до сліз: Ольга Сумська емоційно відреагувала на заяву Лесі Нікітюк про складний період

Марта Ярова

Народна артистка України Ольга Сумська зізналася, що її глибоко розчулили слова телеведучої Лесі Нікітюк про життя та роботу в умовах повномасштабної війни. Акторка зазначила, що саме професійна діяльність і творчість допомагають їй не впадати у відчай та триматися в цей складний час.

Під час зйомок нового сезону розважального шоу "Хто зверху?" Ольга Сумська поділилася своїми переживаннями. Вона розповіла, що нещодавнє інтерв'ю Лесі Нікітюк викликало у неї сильні емоції, адже думки ведучої виявилися їй дуже близькими та зрозумілими.

Чому слова Лесі Нікітюк розчулили Ольгу Сумську

Акторка зізналася, що робота на знімальному майданчику дає їй змогу хоча б ненадовго переключитися від щоденного стресу та тривожних новин.

Завдяки професії я хоч на деякий час можу відволіктися від жаху, що панує навколо. Робота справді рятує, дозволяє переключитися. Я гостро відчула це, коли прочитала слова Лесі Нікітюк в одному з її інтерв’ю. Вони торкнули мене до сліз, адже це саме той стан, який зараз переживає більшість із нас, і я добре знаю, як це. Мене надзвичайно надихає моя робота, творчі зустрічі та зйомки,
– заявила артистка під час зйомок нового сезону шоу "Хто зверху?".

Також народна артистка згадала про свій рідний район у Києві – Лук'янівку, який неодноразово страждав від ворожих ракетних атак. За словами зірки, вона мешкає зовсім поруч із цим місцем, з яким у неї пов'язано безліч теплих студентських спогадів. Особливе захоплення в Ольги Сумської викликають місцеві жителі та продавчині, які не здаються попри жодні труднощі й продовжують працювати.

Я живу всього за 800 метрів від моєї рідної Лук’янівки. З цим районом пов’язане й моє студентське життя. Кожен тутешній провулок і вулиця – легендарні й сповнені спогадів. І коли я бачу цих продавчинь, які на тлі розбомбленого Лук’янівського ринку продовжують торгувати, не можу стримати емоцій. Для мене це просто взірець мужності. Вони – нескорені й непохитні українці. Це всі мої знайомі: жінки, у яких я купую сирок, сметанку, помідорчики. Я знаю їх усіх по імені. Ми дружимо вже багато років,
– додала актриса.

Ольга Сумська / фото з інстаграму

Що допомагає триматися самій Лесі Нікітюк

Своєю чергою Леся Нікітюк раніше в своєму інстаграмі відверто розповідала, що саме дає їй сили не ламатися в реаліях війни, коли навколо панує біль та невизначеність. Телеведуча наголосила, що її головною опорою залишаються близькі люди та можливість займатися улюбленою справою:

Здавалося б, абсолютний сюр – війна, ракети, життя найкращого друга завмерло десь між небом і землею, смерть невинних людей… Але є основні важелі, які тримають мене на плаву й не дають мені зламатися. Це моя родина, наш син і улюблена робота. Бо коли я виходжу на майданчик, я працюю, і моя віра в те, що ми повернемо собі нормальне життя та існування, зміцнюється.

Леся Нікітюк / фото Нового каналу

Однак нещодавно Леся Нікітюк оголосила, що бере невеличку відпустку, адже кожному з нас потрібен час на відпочинок і відновлення.

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