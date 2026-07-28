Під час зйомок нового сезону розважального шоу "Хто зверху?" Ольга Сумська поділилася своїми переживаннями. Вона розповіла, що нещодавнє інтерв'ю Лесі Нікітюк викликало у неї сильні емоції, адже думки ведучої виявилися їй дуже близькими та зрозумілими.

Чому слова Лесі Нікітюк розчулили Ольгу Сумську

Акторка зізналася, що робота на знімальному майданчику дає їй змогу хоча б ненадовго переключитися від щоденного стресу та тривожних новин.

Завдяки професії я хоч на деякий час можу відволіктися від жаху, що панує навколо. Робота справді рятує, дозволяє переключитися. Я гостро відчула це, коли прочитала слова Лесі Нікітюк в одному з її інтерв’ю. Вони торкнули мене до сліз, адже це саме той стан, який зараз переживає більшість із нас, і я добре знаю, як це. Мене надзвичайно надихає моя робота, творчі зустрічі та зйомки,

– заявила артистка під час зйомок нового сезону шоу "Хто зверху?".

Також народна артистка згадала про свій рідний район у Києві – Лук'янівку, який неодноразово страждав від ворожих ракетних атак. За словами зірки, вона мешкає зовсім поруч із цим місцем, з яким у неї пов'язано безліч теплих студентських спогадів. Особливе захоплення в Ольги Сумської викликають місцеві жителі та продавчині, які не здаються попри жодні труднощі й продовжують працювати.

Я живу всього за 800 метрів від моєї рідної Лук’янівки. З цим районом пов’язане й моє студентське життя. Кожен тутешній провулок і вулиця – легендарні й сповнені спогадів. І коли я бачу цих продавчинь, які на тлі розбомбленого Лук’янівського ринку продовжують торгувати, не можу стримати емоцій. Для мене це просто взірець мужності. Вони – нескорені й непохитні українці. Це всі мої знайомі: жінки, у яких я купую сирок, сметанку, помідорчики. Я знаю їх усіх по імені. Ми дружимо вже багато років,

– додала актриса.

Ольга Сумська / фото з інстаграму

Що допомагає триматися самій Лесі Нікітюк

Своєю чергою Леся Нікітюк раніше в своєму інстаграмі відверто розповідала, що саме дає їй сили не ламатися в реаліях війни, коли навколо панує біль та невизначеність. Телеведуча наголосила, що її головною опорою залишаються близькі люди та можливість займатися улюбленою справою:

Здавалося б, абсолютний сюр – війна, ракети, життя найкращого друга завмерло десь між небом і землею, смерть невинних людей… Але є основні важелі, які тримають мене на плаву й не дають мені зламатися. Це моя родина, наш син і улюблена робота. Бо коли я виходжу на майданчик, я працюю, і моя віра в те, що ми повернемо собі нормальне життя та існування, зміцнюється.

Леся Нікітюк / фото Нового каналу

Однак нещодавно Леся Нікітюк оголосила, що бере невеличку відпустку, адже кожному з нас потрібен час на відпочинок і відновлення.