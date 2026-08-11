Полякова назвала ім'я ексдепутата, який підпалив її житло та залишив шрами на все життя
Українська співачка Оля Полякова приголомшила мережу моторошним зізнанням зі свого минулого. Зірка вперше публічно назвала ім'я чоловіка, який жорстоко знущався з неї та переслідував її родину після розриву стосунків.
Знаменитість пригадала травматичний досвід, який пережила ще у 16-річному віці. Тоді вона опинилася у вкрай небезпечній ситуації через аб'юзивні стосунки. Коли ж дівчина вирішила піти від кривдника, він не залишив її у спокої. Поляковій довелося тривалий час переховуватися разом із матір'ю, проте впливовий чоловік зміг її вистежити.
У своєму інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай артистка не стала мовчати та розкрила особу нападника.
У мене був бандюк. Як він мене бив, ще й після того, як я його покинула, втекла від нього, два місяці переховувалася. Він мене знайшов, побив мене, я потрапила в лікарню. Я можу назвати — це Сергій Кармаліта. Був такий авторитет у Вінниці. Він зараз існує, він, по-моєму, навіть депутат. І я хочу сказати, що він дуже жорстока людина. Мені було 16, і коли я від нього втекла, то мама моя мене ховала два місяці,
– відверто зізналася співачка.
Артистка стверджує, що фізичним насильством з його боку справа не обмежилася. Колишній обранець продовжив систематично її переслідувати та навіть вдався до відвертого криміналу, залучивши сторонніх осіб.
Він найняв людей, які підпалили нам двері, і мене знову побили,
– пригадала жахливі події зірка.
Оля Полякова про кривдника / скриншот з відео
Наслідки тих жорстоких нападів Полякова відчуває й досі. Після сильного побиття у знаменитості назавжди залишився помітний шрам біля брови. Крім того, у співачки виникли серйозні проблеми зі слухом, які турбують її і сьогодні. У ті часи родина намагалася знайти захист у правоохоронців, але численні звернення до поліції не дали жодного результату через зв'язки та великий вплив кривдника в місті.
У розмові з журналісткою артистка також прокоментувала хвилю критики з боку співвітчизників через її спільні фото та обійми з Галкіним і Пугачовою.