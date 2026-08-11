Знаменитість пригадала травматичний досвід, який пережила ще у 16-річному віці. Тоді вона опинилася у вкрай небезпечній ситуації через аб'юзивні стосунки. Коли ж дівчина вирішила піти від кривдника, він не залишив її у спокої. Поляковій довелося тривалий час переховуватися разом із матір'ю, проте впливовий чоловік зміг її вистежити.

У своєму інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай артистка не стала мовчати та розкрила особу нападника.

У мене був бандюк. Як він мене бив, ще й після того, як я його покинула, втекла від нього, два місяці переховувалася. Він мене знайшов, побив мене, я потрапила в лікарню. Я можу назвати — це Сергій Кармаліта. Був такий авторитет у Вінниці. Він зараз існує, він, по-моєму, навіть депутат. І я хочу сказати, що він дуже жорстока людина. Мені було 16, і коли я від нього втекла, то мама моя мене ховала два місяці,

– відверто зізналася співачка.

Артистка стверджує, що фізичним насильством з його боку справа не обмежилася. Колишній обранець продовжив систематично її переслідувати та навіть вдався до відвертого криміналу, залучивши сторонніх осіб.

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Він найняв людей, які підпалили нам двері, і мене знову побили,

– пригадала жахливі події зірка.

Оля Полякова про кривдника / скриншот з відео

Наслідки тих жорстоких нападів Полякова відчуває й досі. Після сильного побиття у знаменитості назавжди залишився помітний шрам біля брови. Крім того, у співачки виникли серйозні проблеми зі слухом, які турбують її і сьогодні. У ті часи родина намагалася знайти захист у правоохоронців, але численні звернення до поліції не дали жодного результату через зв'язки та великий вплив кривдника в місті.

У розмові з журналісткою артистка також прокоментувала хвилю критики з боку співвітчизників через її спільні фото та обійми з Галкіним і Пугачовою.