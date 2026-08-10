Нещодавно на фестивалі Лайми Вайкуле артистка публічно подякувала зірковому подружжю за підтримку нашої країни. Такі слова очікувано викликали резонанс в інтернет-просторі.

Дехто з користувачів підтримав позицію співачки, проте більшість жорстко розкритикувала її за публічні реверанси в бік громадян РФ під час повномасштабного вторгнення.

Співачка вирішила розставити всі крапки над "і". Вона прокоментувала цей інцидент у розмові з журналісткою Раміною Есхакзай. Знаменитість запевнила, що для неї головним критерієм оцінки залишаються реальні дії людей, а не те, що написано в їхніх паспортах.

Я не ділю людей на хороші чи погані національності. Я це роблю за їхніми вчинками. Алла Пугачова і Галкін в Росії мали все. Але в один день вони зібралися й покинули свою домівку та все, що мали, аби не бути з тим режимом. Вони підтримують Україну, як можуть. І своїм гейтом ми підтримки у світі більше не заробимо. Вони відмовилися від всього, аби спокійно спати й мати чисту совість,

– поділилася виконавиця.

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Оля Полякова в Юрмалі / скриншот з відео

На цьому Полякова не зупинилася. Зірка емоційно порівняла росіян, які кинули своє минуле заради підтримки України, зі співвітчизниками-корупціонерами. За її словами, наявність патріотичного одягу ще не робить людину гідною поваги.

Людина, яка відмовилася від всього на Росії й допомагає Україні, але росіянин за національністю, гірший, ніж корупціонер, який накрав купу мільйонів і одягнув вишиванку? Це дурість. У нас є багато людей, які допомагають від першого дня, попри той гейт, а є багато українців, які покрали й повтікали,

– обурилася артистка.

Оля Полякова / скриншот з відео

Оля Полякова вже не вперше звертається до обурених українців. Раніше співачка звернулася з провокативним закликом не відволікатися на власне життя й ще активніше обговорювати кожне її рішення.