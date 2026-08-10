Нещодавно на фестивалі Лайми Вайкуле артистка публічно подякувала зірковому подружжю за підтримку нашої країни. Такі слова очікувано викликали резонанс в інтернет-просторі.
Дехто з користувачів підтримав позицію співачки, проте більшість жорстко розкритикувала її за публічні реверанси в бік громадян РФ під час повномасштабного вторгнення.
Співачка вирішила розставити всі крапки над "і". Вона прокоментувала цей інцидент у розмові з журналісткою Раміною Есхакзай. Знаменитість запевнила, що для неї головним критерієм оцінки залишаються реальні дії людей, а не те, що написано в їхніх паспортах.
Я не ділю людей на хороші чи погані національності. Я це роблю за їхніми вчинками. Алла Пугачова і Галкін в Росії мали все. Але в один день вони зібралися й покинули свою домівку та все, що мали, аби не бути з тим режимом. Вони підтримують Україну, як можуть. І своїм гейтом ми підтримки у світі більше не заробимо. Вони відмовилися від всього, аби спокійно спати й мати чисту совість,
– поділилася виконавиця.
Оля Полякова в Юрмалі / скриншот з відео
На цьому Полякова не зупинилася. Зірка емоційно порівняла росіян, які кинули своє минуле заради підтримки України, зі співвітчизниками-корупціонерами. За її словами, наявність патріотичного одягу ще не робить людину гідною поваги.
Людина, яка відмовилася від всього на Росії й допомагає Україні, але росіянин за національністю, гірший, ніж корупціонер, який накрав купу мільйонів і одягнув вишиванку? Це дурість. У нас є багато людей, які допомагають від першого дня, попри той гейт, а є багато українців, які покрали й повтікали,
– обурилася артистка.
Оля Полякова / скриншот з відео
Оля Полякова вже не вперше звертається до обурених українців. Раніше співачка звернулася з провокативним закликом не відволікатися на власне життя й ще активніше обговорювати кожне її рішення.