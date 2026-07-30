Скандал розгорівся після участі артистки у фестивалі в Юрмалі. Полякову критикували за виступи на одному майданчику з "хорошими росіянами", спілкування у кулуарах російською мовою та загальний вибір заходу. Хвиля обурення в мережі виявилася настільки потужною, що співачка вирішила повністю видалити застосунок Тредс, де суперечки точилися найактивніше. Утім, крапку в цій історії артистка не поставила й у своєму інстаграмі зробила чергову заяву.

У сториз вона підтвердила видалення акаунту Тредс, проте одразу ж іронічно нагадала підписникам, що повністю зникнути з їхнього поля зору не збирається.

Написала, що видалила Тредсі таки видалила – щоб не читати ваше гі*но. Але ж не свою сторінку! Мою ви повинні читати. Ба більше – ви повинні щодня мене обговорювати. Кожен Божий день,

– заявила виконавиця.

Полякова підкреслила, що будь-яка реакція аудиторії грає їй на руку, тому закликала критиків повністю перемкнути увагу на її персону.

Не обговорюйте своїх дітей, своїх чоловіків, своїх родичів. Обговорюйте тільки мене. Саме для цього все й робиться, дорогенькі. Enjoy. Прокидайтеся й засинайте з іменем Оля Полякова на устах,

– підсумувала зірка.



Оля Полякова звернулася до українців / скрин сториз

До речі, не тільки Полякова зганьбилася у Юрмалі. На фестивалі "відзначилися" й інші українські зірки, які обурили українців.