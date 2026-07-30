Скандал розгорівся після участі артистки у фестивалі в Юрмалі. Полякову критикували за виступи на одному майданчику з "хорошими росіянами", спілкування у кулуарах російською мовою та загальний вибір заходу. Хвиля обурення в мережі виявилася настільки потужною, що співачка вирішила повністю видалити застосунок Тредс, де суперечки точилися найактивніше. Утім, крапку в цій історії артистка не поставила й у своєму інстаграмі зробила чергову заяву.
У сториз вона підтвердила видалення акаунту Тредс, проте одразу ж іронічно нагадала підписникам, що повністю зникнути з їхнього поля зору не збирається.
Написала, що видалила Тредсі таки видалила – щоб не читати ваше гі*но. Але ж не свою сторінку! Мою ви повинні читати. Ба більше – ви повинні щодня мене обговорювати. Кожен Божий день,
– заявила виконавиця.
Полякова підкреслила, що будь-яка реакція аудиторії грає їй на руку, тому закликала критиків повністю перемкнути увагу на її персону.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Не обговорюйте своїх дітей, своїх чоловіків, своїх родичів. Обговорюйте тільки мене. Саме для цього все й робиться, дорогенькі. Enjoy. Прокидайтеся й засинайте з іменем Оля Полякова на устах,
– підсумувала зірка.
Оля Полякова звернулася до українців / скрин сториз
До речі, не тільки Полякова зганьбилася у Юрмалі. На фестивалі "відзначилися" й інші українські зірки, які обурили українців.