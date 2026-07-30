Скандал разгорелся после участия артистки в фестивале в Юрмале. Полякову критиковали за выступления на одной сцене с "хорошими русскими", общение в кулуарах на русском языке и сам выбор мероприятия. Волна возмущения в сети оказалась настолько мощной, что певица решила полностью удалить приложение Тредс, где споры велись наиболее активно. Впрочем, точку в этой истории артистка не поставила и в своем инстаграме сделала очередное заявление.
В сторис она подтвердила удаление аккаунта в Treads, однако сразу же иронично напомнила подписчикам, что полностью исчезнуть из их поля зрения не собирается.
Написала, что удалила Тредс – удалила, чтобы не читать ваше дер*мо. Но ведь не свою страницу! Мою вы должны читать. Более того – вы должны каждый день меня обсуждать. Каждый божий день,
– заявила певица.
Полякова подчеркнула, что любая реакция аудитории играет ей на руку, поэтому призвала критиков полностью переключить внимание на ее личность.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Не обсуждайте своих детей, своих мужей, своих родственников. Обсуждайте только меня. Именно для этого все и делается, дорогие мои. Enjoy. Просыпайтесь и засыпайте с именем Оля Полякова на устах,
– подытожила звезда.
Оля Полякова обратилась к украинцам / скриншот из сторис
Кстати, не только Полякова опозорилась в Юрмале. На фестивале "отличились" и другие украинские звезды, которые возмутили украинцев.