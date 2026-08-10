Недавно на фестивале Лаймы Вайкуле артистка публично поблагодарила звездную супружескую пару за поддержку нашей страны. Эти слова, как и следовало ожидать, вызвали резонанс в интернете.

Некоторые пользователи поддержали позицию певицы, однако большинство жестко раскритиковало ее за публичные реверансы в сторону граждан РФ во время полномасштабного вторжения.

Певица решила расставить все точки над "i". Она прокомментировала этот инцидент в беседе с журналисткой Раминой Эсхакзай. Знаменитость заверила, что для нее главным критерием оценки остаются реальные поступки людей, а не то, что написано в их паспортах.

Я не делю людей на хорошие или плохие национальности. Я делаю это по их поступкам. У Аллы Пугачевой и Галкина в России было все. Но в один день они собрались и покинули свой дом и все, что у них было, чтобы не быть с этим режимом. Они поддерживают Украину, как могут. И своим скандалом мы поддержки в мире больше не заработаем. Они отказались от всего, чтобы спокойно спать и иметь чистую совесть,

– поделилась певица.

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Оля Полякова в Юрмале / скриншот из видео

На этом Полякова не остановилась. Звезда эмоционально сравнила россиян, бросивших свое прошлое ради поддержки Украины, со своими соотечественниками-коррупционерами. По ее словам, наличие патриотической одежды еще не делает человека достойным уважения.

Человек, который отказался от всего в России и помогает Украине, но является россиянином по национальности, хуже, чем коррупционер, который накрал кучу миллионов и надел вышиванку? Это глупость. У нас есть много людей, которые помогают с первого дня, несмотря на вот этот скандал, а есть много украинцев, которые украли и сбежали,

– возмутилась артистка.

Оля Полякова / скриншот из видео

Оля Полякова уже не впервые обращается к возмущенным украинцам. Ранее певица обратилась с провокационным призывом не отвлекаться на собственную жизнь и еще активнее обсуждать каждое ее решение.