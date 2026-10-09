Оля Полякова розсекретила, де навчатиметься її молодша донька після 11 класу

Співачка Оля Полякова виховує двох доньок – старшу Марію та молодшу Алісу. Якщо Маша вже живе у США, де навчається та створила сім'ю, то Аліса свого часу не захотіла залишатися за кордоном і наполягла на поверненні в Україну.

Нині дівчині 15 років, і вона вже замислюється над майбутньою професією. Як розповіла Оля Полякова в інтерв'ю BLIK.ua, Аліса активно займається кінним спортом і вже обрала університет, у якому хоче навчатися після 11 класу.

Вона взагалі вчиться онлайн. Займається дуже активно кінним спортом. Уже обрала виш, куди піде після 11 класу. Це Hartpury – дуже відомий британський виш, де навчаються спортсмени, ветеринари, берейтори і всі, хто працює у сфері кінного спорту. Вона хоче бути берейтором,

– поділилася співачка.

Аліса / Фото з інстаграму Олі Полякової

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Аліса виїхала до Великої Британії. Однак дівчині було важко звикнути до життя далеко від дому, друзів і рідних, тому вона наполягала на поверненні в Україну. Зрештою у 2024 році Оля Полякова та її чоловік Вадим Буряковський дослухалися до бажання доньки.

До слова, днями Аліса відсвяткувала 15-річчя. З цієї нагоди Оля Полякова зворушливо привітала доньку та пожартувала про її норовливий характер.