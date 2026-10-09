Сейчас девушке 15 лет, и она уже задумывается о будущей профессии. Как рассказала Оля Полякова в интервью BLIK.ua, Алиса активно занимается конным спортом и выбрала университет, в котором хочет учиться после 11 класса.

Она вообще учится онлайн. Очень активно занимается конным спортом. Уже выбрала вуз, куда поступит после 11 класса. Это Hartpury – очень известный британский вуз, где обучаются спортсмены, ветеринары, берейторы и все, кто работает в сфере конного спорта. Она хочет стать берейтором,

– поделилась певица.

Алиса / Фото из инстаграма Оли Поляковой

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения России Алиса уехала в Великобританию. Однако девушке было трудно привыкнуть к жизни вдали от дома, друзей и родных, поэтому она настаивала на возвращении в Украину. В конце концов, в 2024 году Оля Полякова и ее муж Вадим Буряковский прислушались к желанию дочери.

К слову, на днях Алиса отпраздновала 15-летие. По этому случаю Оля Полякова трогательно поздравила дочь и пошутила о ее своенравном характере.