Символ покоління, – Оля Полякова назвала співачку, від якої фанатіла в юному віці

Оля Полякова розповіла про українську співачку, якою захоплювалась з підліткового віку. Її портрет з автографом досі висить у квартирі артистки.

Оля Полякова пригадала, що в часи її юності Ірина Білик була шалено популярною і збирала стадіони. Про це співачка розповіла в шоу "МУЗРУМ", передає Show 24.

Цікаво Виносили мозок, – український продюсер назвав двох артисток, з якими було найважче працювати

Мені було 13 років. І я була її фанаткою. Вона була символом покоління, мого тінейджерського покоління,

– зізналась співачка.

Полякова пригадала, як ходила на концерт Ірини Білик у Вінниці. Співачка відстояла 5 годин у черзі, щоб взяти в кумира автограф. Ірина Білик розписалась їй на плакаті та написала: "Олі, від мене на все добре, Ірина Білик". Ця пам'ятка досі зберігається вдома в Полякової.

"У мене цей плакат провисів, і мало того, він ще на старій квартирі дотепер висить", – поділилась Оля Полякова.

Додамо, 6 квітня народній артистці України Ірині Білик виповнилося 55 років. До цієї дати в мережі з'явилося архівне відео зі співачкою з 1991 року. Це уривок з інтерв'ю програмі молодіжної студії "Гарт". У ньому Ірина Білик розповідала про свої творчі плани.

У програмі співачка зізнавалась, що отримала пропозицію підписати контракт з французькою рекламною агенцією. Але чесно поділилась, що не хотіла б покидати Україну.