Олю Полякову захейтили через невдале фото в ТСК: як відреагувала зірка та її колеги

Українська співачка Оля Полякова опинилася в центрі обговорень через публікацію її невдалої світлини в соцмережах. Артистка не стала ігнорувати критику своєї зовнішності та емоційно відповіла хейтерам, а на її захист стали відомі колеги.

Днями виконавиця виступила на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Згодом у мережі Threads почав активно ширитися кадр із цього заходу, на якому Полякова зображена з невдалого ракурсу та при жорсткому освітленні.

Одна з користувачок платформи опублікувала це фото з іронічним підписом, акцентувавши на відсутності ретуші.

Без фільтрів, уколів і підтяжок людина виглядає ось так,

– написала авторка допису.

Оля Полякова / скриншот з тредсу

Оля Полякова не залишила цю публікацію без уваги. Співачка прийшла в коментарі, де різко та з гумором відреагувала на спробу самоствердитися за рахунок її зовнішності, пояснивши такий вигляд поганим студійним світлом.

Виср*л*ся? Полегшало? Ну слава Богу. Девачки, ви всі прекрасні! Світло г*вно! Але краса в очах того, хто дивиться!

– висловилася артистка, чий коментар швидко зібрав тисячі вподобайок.

Дискусія привернула увагу й інших українських знаменитостей, які масово стали на бік Полякової. Зокрема, зіркова психологиня Наталія Холоденко підкреслила, що освітлення відіграє ключову роль у фотографії.

При поганому світлі всі виглядають як не в реальному житті. Полякова виглядає в реалі дуже добре, навіть краще, ніж вам хотілось би,

– зауважила Холоденко.

Коментар Олі Полякової та Холоденко / скриншот з тредсу

Зірковий візажист Єгор Андрюшин також підтримав артистку, зазначивши, що знайомий з Олею особисто і бачив її навіть без макіяжу

Фу! Який мерзенний пост!!! Дай Бог, щоб ви так виглядали в свої 47! Всі знають, що таке ракурс, освітлення. У Олі шикарне, красиве обличчя, шкіра, контури! Повірте мені, я бачив Олю без макіяжу не раз?

– написав візажист.

Коментар Єгора Андрюшина / скриншот з тредсу

Нагадаємо, днями Оля Полякова виступила перед парламентською Тимчасовою слідчою комісією щодо її недопуску до участі в Національному відборі на Євробачення. Публічна заява співачки стосувалася правил відбору на конкурс та викликала резонанс у медіа через обговорення її попередніх поїздок до Росії.

До речі, Оля Полякова неочікувано заступилася за свою колегу Світлану Лободу, яка досі їздить на гастролі з російськомовним репертуаром.