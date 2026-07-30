Оля Цибульська показала архівні кадри з братом-красенем і як вони змінилися з роками

Українська співачка Оля Цибульська поділилася рідкісними сімейними кадрами, привітавши молодшого брата Сергія з днем народження. Виконавиця показала, як вони змінилися з роками, та зворушила прихильників теплими спогадами з дитинства.

Знаменитість опублікувала кілька архівних світлин, в своєму інстаграмі, які чудово передають атмосферу минулих років. На одному з кадрів маленька Оля позує поруч із братом у білосніжній блузці з жабо та великим бантом, серйозно дивлячись в об'єктив. Поруч із нею стоїть Сергій у світлій сорочці та штанцях із підтяжками.

Оля Цибульська з братиком в дитинстві / фото з інстаграму

Інша чорно-біла фотографія демонструє всю родину невдовзі після народження хлопчика. На знімку майбутня зірка широко усміхається та сидить на колінках у тата.

Зіркова родина / фото з інстаграму

Під цією публікацією виконавиця поділилася щемливою історією про їхнє перше знайомство.

Я памʼятаю, як мене збирали в пологовий, щоб побачити братика, який нарешті народився. Я маленькою стояла з тіткою і татом на довгому містку, а далеко у вікні пологового мама тримала на руках тебе. Я дуже злилася, бо відстань до вікна була такою великою, що розгледіти тебе було складно. А мені так хотілося,

– пригадала артистка.

Цибульська зізналася, що та мить біля лікарні стала найбільшою відстанню між ними за все життя, адже відтоді найрідніша людина завжди в її серці.

За словами співачки, попри те, що вона старша, у багатьох речах знаменитість бере приклад саме зі свого молодшого брата. Сучасні світлини, якими артистка доповнила допис, яскраво підтверджують їхній міцний зв'язок – на кадрах дорослі брат і сестра щиро усміхаються, обіймаються та радісно позують разом під час різних подій.

Оля Цибульська з братом / фото з інстаграму

Насамкінець виконавиця зворушливо подякувала батькам за найцінніший подарунок і наголосила, що Сергій є безкінечною любов'ю для їхньої родини.

Неможливо не помітити перевтілення Олі Цибульської. Співачка, до речі, помітно схудла і вже назвала свою нову вагу.

