На своїй сторінці в інстаграмі виконавиця опублікувала нові кадри, на яких постала в мініспідниці та топі. Цибульська зазначила, що продовжує активно працювати над собою, аби досягти бажаної форми. Відомо, що раніше вага співачки становила 71 кілограм, однак зараз ця цифра суттєво зменшилася.

Термінова нарада. 57 400. Худнем ще чи досить?

– звернулася Оля до аудиторії.

Оля Цибульська / фото з інстаграму

Крім того, раніше артистка вже ділилася подробицями свого процесу схуднення. За словами співачки, поштовхом до змін у харчуванні став складний графік під час поїздки до США. Через різку зміну часових поясів у артистки повністю збився режим: вдень вона відчувала втому та не мала апетиту, а вночі їсти було некомфортно.

Виходом із ситуації стала заміна традиційної вечері на протеїн. Повернувшись додому, співачка вирішила зберегти цю харчову звичку. Крім того, виконавиця підтримує фігуру завдяки спорту – до регулярних занять пілатесом вона додала силові тренування, завдяки чому зараз чудово почувається.

Нагадаємо, що вперше Олю Цибульську після схуднення ми побачили в обтислій сукні на великій сцені.