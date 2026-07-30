Знаменитость опубликовала в своем инстаграме несколько архивных фотографий, которые прекрасно передают атмосферу прошлых лет. На одном из снимков маленькая Оля позирует рядом с братом в белоснежной блузке с жабо и большим бантом, серьезно глядя в объектив. Рядом с ней стоит Сергей в светлой рубашке и брюках с подтяжками.

Оля Цыбульская с братиком в детстве / фото из инстаграма

Другая черно-белая фотография запечатлела всю семью вскоре после рождения мальчика. На снимке будущая звезда широко улыбается и сидит на коленях у папы.

Звездная семья / фото из инстаграма

Под этой публикацией певица поделилась трогательной историей об их первом знакомстве.

Я помню, как меня собирали в роддом, чтобы увидеть братика, который наконец-то родился. Я маленькой стояла с тетей и папой на длинном мостике, а далеко в окне родильного дома мама держала тебя на руках. Я очень злилась, потому что расстояние до окна было таким большим, что разглядеть тебя было сложно. А мне так хотелось,

– вспомнила артистка.

Цибульская призналась, что тот момент у больницы стал самым большим расстоянием между ними за всю жизнь, ведь с тех пор самый родной человек всегда в ее сердце.

По словам певицы, несмотря на то, что она старше, во многих вещах знаменитость берет пример именно со своего младшего брата. Современные фотографии, которыми артистка дополнила пост, ярко подтверждают их прочную связь – на кадрах взрослые брат и сестра искренне улыбаются, обнимаются и радостно позируют вместе во время различных мероприятий.

Оля Цыбульская с братом / фото из инстаграма

В заключение певица трогательно поблагодарила родителей за самый ценный подарок и подчеркнула, что Сергей – это бесконечная любовь для их семьи.

Невозможно не заметить преображение Оли Цибульской. Певица, кстати, заметно похудела и уже назвала свой новый вес.

