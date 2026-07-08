Множили гонорар в шість разів: Оля Цибульська розповіла, від якої роботи відмовилася

Українська співачка Оля Цибульська зізналася, від якої прибуткової пропозиції відмовилася на початку повномасштабної війни. Артистці пропонували вшестеро більший гонорар за ведення весілля, проте вона відхилила запит через принципову позицію щодо російськомовного контенту.

Відома українська співачка Оля Цибульська відверто розповіла про роботу, від якої категорично відмовилася на початку повномасштабної війни, попри шалені гроші. Про це артистка заявила в коментарі для програми "ЖВЛ представляє".

За словами виконавиці, у 2022 році вона отримала дуже привабливу, на перший погляд, пропозицію від організаторів одного зі свят. Олі запропонували стати співведучою на весіллі разом із її дуже популярним колегою. Проте замовники поставили умову, яка обурила зірку: вона мала вийти на сцену під відому російськомовну пісню.

На початку повномасштабного вторгнення був запит на весілля, де я мала бути співведучою, і замовники хотіли, щоб я вийшла на сцену з одним зі своїх колег, дуже популярним ведучим, під пісню "Ах, эта свадьба пела и плясала", і вони множили гонорар в шість разів. Я сказала, що під москальські пісні виходити не буду. Я відмовилась,

– емоційно пригадала Цибульська.

Оля Цибульська / скриншот з відео

Окрім цього, співачка з посмішкою згадала інший незвичайний випадок зі своєї кар'єри, коли замість грошей їй вручили вельми оригінальну плату. Це сталося під час виступу для представників великого агробізнесу.

Мені винесли мішок цибулі, бо це був якийсь великий агробізнес. Вони з цибулі зробили такий букет у вигляді мішка для мене і подарували,

– поділилася кумедною історією артистка.

Варто зазначити, що останнім часом Оля Цибульська дивує шанувальників не лише своєю принциповістю, а й приголомшливим зовнішнім виглядом. Раніше співачка вже вразила публіку своїм схудненням на майже 15 кілограмів, а згодом з'явилася на сцені у сміливій сукні.



