Известная украинская певица Оля Цыбульская откровенно рассказала о работе, от которой категорически отказалась в начале полномасштабной войны, несмотря на баснословные гонорары. Об этом артистка заявила в комментарии для программы "ЖВЛ представляет".

По словам певицы, в 2022 году она получила очень заманчивое, на первый взгляд, предложение от организаторов одного из праздников. Оле предложили стать соведущей на свадьбе вместе с ее очень популярным коллегой. Однако заказчики выдвинули условие, которое возмутило звезду: она должна была выйти на сцену под известную русскоязычную песню.

В начале полномасштабного вторжения поступил запрос на свадьбу, где я должна была быть соведущей, и заказчики хотели, чтобы я вышла на сцену с одним из своих коллег, очень популярным ведущим, под песню "Ах, эта свадьба пела и плясала", и они увеличили гонорар в шесть раз. Я сказала, что под русские песни выходить не буду. Я отказалась,

– с эмоциями вспомнила Цибульская.

Оля Цибульская / фото из инстаграма

Кроме того, певица с улыбкой вспомнила еще один необычный случай из своей карьеры, когда вместо денег ей вручили весьма оригинальное вознаграждение. Это произошло во время выступления перед представителями крупного агробизнеса.

Мне принесли мешок лука, потому что это был какой-то крупный агробизнес. Они из лука сделали такой букет в виде мешка для меня и подарили,

– поделилась забавной историей артистка.

Стоит отметить, что в последнее время Оля Цибульская удивляет поклонников не только своей принципиальностью, но и потрясающим внешним видом. Ранее певица уже поразила публику своим похудением почти на 15 килограммов, а впоследствии появилась на сцене в смелом платье.