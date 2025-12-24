Справжній дух Різдва: Оля Цибульська заспівала колядку з сином і дітьми Мірошниченків

Напередодні Різдва Оля Цибульська презентувала колядку "Хай Ісус мале дитя благословить Ваше життя", яку записала разом з дітьми. Пісня отримала сучасне звучання, над аранжуванням працював Антон Santera.

Разом з Цибульською колядку заспівав її син, діти Валерії Татарчук та Інни й Тімура Мірошниченків. Завдяки дитячим голосам відчувається атмосфера справжнього Різдва – теплого і наповненого сенсами, пише 24 Канал.

Колядка "Хай Ісус мале дитя благословить Ваше життя" увійде в альбом, створений в рамках спільного культурно-освітнього проєкту "Соловейко", який ініціювали благодійний фонд "ТВОЯ ОПОРА" та Оля Цибульська. Співачка є амбасадоркою і креативною продюсеркою проєкту.

Оля Цибульська та діти – "Хай Ісус, мале дитя, благословить Ваше життя": дивіться відео онлайн

Цибульська вже не вперше співпрацює з "ТВОЄЮ ОПОРОЮ". На початку року вона та інші відомі артисти представили україномовну версію пісні "Капітошка", аби привернути увагу до проєкту благодійного фонду та Інни Мірошниченко під назвою "Наставництво", який допомагає знайти наставників підліткам з інтернатів.

Важливо! Благодійний фонд "ТВОЯ ОПОРА" закликає підтримувати проєкт "Соловейко".

Що відомо про Цибульську, "ТВОЮ ОПОРУ" та проєкт "Соловейко"?