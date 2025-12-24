Настоящий дух Рождества: Оля Цибульская спела колядку с сыном и детьми Мирошниченко
- Оля Цибульская презентовала колядку "Хай Ісус мале дитя благословить Ваше життя", созданную вместе с детьми, которая войдет в альбом проекта "Соловейко".
- Проект "Соловейко" инициирован благотворительным фондом "ТВОЯ ОПОРА" и поддерживается Цибульской, которая является его амбассадором и креативным продюсером.
Накануне Рождества Оля Цибульская презентовала колядку "Хай Ісус мале дитя благословить Ваше життя", которую записала вместе с детьми. Песня получила современное звучание, над аранжировкой работал Антон Santera.
Вместе с Цибульской колядку спел ее сын, дети Валерии Татарчук и Инны и Тимура Мирошниченко. Благодаря детским голосам чувствуется атмосфера настоящего Рождества – теплого и наполненного смыслами, пишет 24 Канал.
Читайте также Какая роскошь сегодня, что есть куда ехать, – писательница Юлия Сливка о лучшем времени в году – Рождество
Колядка "Хай Ісус мале дитя благословить Ваше життя" войдет в альбом, создан в рамках совместного культурно-образовательного проекта "Соловейко", который инициировали благотворительный фонд "ТВОЯ ОПОРА" и Оля Цибульская. Певица является амбассадором и креативным продюсером проекта.
Оля Цибульская и дети – "Хай Ісус мале дитя благословить Ваше життя": смотрите видео онлайн
Цибульская уже не впервые сотрудничает с "ТВОЕЙ ОПОРОЙ". В начале года она и другие известные артисты представили украиноязычную версию песни "Капитошка", чтобы привлечь внимание к проекту благотворительного фонда и Инны Мирошниченко под названием "Наставничество", который помогает найти наставников подросткам из интернатов.
Важно! Благотворительный фонд "ТВОЯ ОПОРА" призывает поддерживать проект "Соловейко".
Что известно о Цибульской, "ТВОЕЙ ОПОРЕ" и проекте "Соловейко"?
Оля Цибульская – певица, автор песен и телеведущая. Она сочетает современную поп-музыку с искренней эмоциональностью и социальными смыслами. Своим творчеством певица поддерживает украинскую культуру и язык, также создает проекты, чтобы помогать развивать детское творчество.
Культурный проект "Соловейко" – это масштабная платформа для развития детских талантов. Он стремится создать пространство, в котором дети смогут познать культурный код нации и развивать творческие таланты на украинском языке.
"ТВОЯ ОПОРА" – один из крупнейших благотворительных фондов в Украине. С 2014 года он помогает медицинским учреждениям, больницам и спасает жизни детей, имеющих врожденные пороки сердца.