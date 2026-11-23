Дев'ятнадцятирічна Марія Данілова, онучка колишнього секретаря РНБО Олексія Данілова, стала учасницею сліпих прослуховувань шоу "Голос країни-14".

Дівчина виконала хіт гурту ADAM і розчулила Наталію Могилевську до сліз. Відео її чуттєвого виступу з треком "Дещо інше" вже з'явилося на ютуб-каналі "Голосу країни".

Марія зізналася, що прийшла на шоу довести: вона має власний голос, а не просто відоме прізвище. За словами дівчини, через дідуся-політика їй часто дістається від коментаторів у мережі.

Через це прізвище мене спіткав тільки гейт. Що тільки не писали: і що безголоса, і що некрасива, і що товста. Були погрози... Це реально треш, ще й дивлячись на те, що з дідусем своїм я спілкуюся настільки рідко, що це просто годі уявити. Люди можуть перекреслити роки праці і сказати, що вона ж онучка, все зрозуміло. Тому я прийшла на Голос, бо я хочу, щоб почули як я вмію співати,

– поділилася дівчина.

Щирість учасниці та її вокал глибоко вразили Наталію Могилевську. Зіркова тренерка розвернула своє крісло й не змогла стримати емоцій.

Я плачу! Це той самий випадок, коли вже не важлива ані музика, ані зала, бо ти змусила слухати тебе, твою душу. Я просто повернулась. Я плачу! Це неймовірно! Дякую за ці емоції,

– зізналась вона.

Після таких теплих слів Марія Данілова довго не думала й пішла далі в проєкт саме до команди Наталії.

Марія Данілова виступила на "Голосі країни-14": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, нещодавно на сцені шоу виступила 17-річна донька переможця 7 сезону Ганна Клименко.