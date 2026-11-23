Девушка исполнила хит группы ADAM и растрогала Наталью Могилевскую до слез. Видео ее чувственного выступления с песней "Дещо інше" уже появилось на YouTube-канале "Голоса страны".

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Мария призналась, что пришла на шоу, чтобы доказать: у нее есть собственный голос, а не просто известная фамилия. По словам девушки, из-за дедушки-политика ей часто достается от комментаторов в сети.

Из-за этой фамилии меня сплошь преследует хейт. Что только не писали: и что я безголосая, и что некрасивая, и что толстая. Были угрозы... Это настоящий треш, при том что с дедушкой я общаюсь настолько редко, что это просто невозможно представить. Люди могут свести на нет годы труда и сказать, что она же внучка, все понятно. Поэтому я пришла на "Голос", потому что хочу, чтобы услышали, как я умею петь– поделилась девушка.

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Искренность участницы и ее вокал глубоко поразили Наталью Могилевскую. Звездная наставница развернула свое кресло и не смогла сдержать эмоций.

Я плачу! Это вот тот случай, когда уже не важна ни музыка, ни зал, потому что ты заставила слушать тебя, твою душу. Я просто повернулась. Я плачу! Это невероятно! Спасибо за эти эмоции– призналась она.

После таких теплых слов Мария Данилова долго не думала и прошла дальше в проекте именно в команду Натальи.

Мария Данилова выступила на "Голосе страны-14": смотрите видео онлайн

Напомним, недавно на сцене шоу выступила 17-летняя дочь победителя 7-го сезона Анна Клименко.