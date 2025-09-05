Оркестр "Гармонія" з села Ківшовати Київської області створив увертюру "Шахед". Музиканти зіграли звуки, які вже четвертий рік чують люди, що живуть в Україні.

Відповідне відео оркестр поширив у своїх соціальних мережах. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм колективу.

Спершу музиканти відтворили звук, який нагадує наближення "Шахеда", а потім – звуки, що схожі на роботу ППО по ворожих цілях. Наприкінці здається, що дрон падає, і чути вибух.

Такі увертюри чує кожен українець щоденно,

– сказав гітарист Дмитро Корнієнко у коментарі ZAXID.NET.

За його словами, всі учасники оркестру ухвалили рішення створити увертюру зі звуком війни.

Ми не мали на меті когось налякати чи образити. Головна ідея в тому, щоб показати усьому світу, що українці сильні, креативні й веселі. І ще раз подякувати ЗСУ, які нас захищають,

– підкреслив музикант.

Реакція мережі

"У Сумах "насолоджуємося" упродовж дня, вночі – також "музика" тримає в тонусі. Респект виконавцям!"

"Моторошно, але дуже професійно зроблено".

"Це тільки українські музиканти можуть чітко відобразити ці жахливі звуки, які відчувають кожного дня".

"Ви круто це зробили. Я навіть спочатку подумала, що то десь над вами летить".

"Які часи, така і музика".

"Страшно, боляче. Така творчість і дійсність наша тепер".

"Як справжні! Кожного дня і ночі чую такі звуки".

