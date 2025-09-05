Оркестр з Київщини створив увертюру зі звуком "Шахеда": як відреагували українці
- Оркестр "Гармонія" з Київщини створив увертюру "Шахед", відтворюючи звуки війни, які чують українці.
- Реакція соцмереж на увертюру: схвалення професіоналізму і точності відтворення звуків, що стали частиною повсякденності.
Оркестр "Гармонія" з села Ківшовати Київської області створив увертюру "Шахед". Музиканти зіграли звуки, які вже четвертий рік чують люди, що живуть в Україні.
Відповідне відео оркестр поширив у своїх соціальних мережах. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм колективу.
Спершу музиканти відтворили звук, який нагадує наближення "Шахеда", а потім – звуки, що схожі на роботу ППО по ворожих цілях. Наприкінці здається, що дрон падає, і чути вибух.
Такі увертюри чує кожен українець щоденно,
– сказав гітарист Дмитро Корнієнко у коментарі ZAXID.NET.
За його словами, всі учасники оркестру ухвалили рішення створити увертюру зі звуком війни.
Ми не мали на меті когось налякати чи образити. Головна ідея в тому, щоб показати усьому світу, що українці сильні, креативні й веселі. І ще раз подякувати ЗСУ, які нас захищають,
– підкреслив музикант.
Реакція мережі
- "У Сумах "насолоджуємося" упродовж дня, вночі – також "музика" тримає в тонусі. Респект виконавцям!"
- "Моторошно, але дуже професійно зроблено".
- "Це тільки українські музиканти можуть чітко відобразити ці жахливі звуки, які відчувають кожного дня".
- "Ви круто це зробили. Я навіть спочатку подумала, що то десь над вами летить".
- "Які часи, така і музика".
- "Страшно, боляче. Така творчість і дійсність наша тепер".
- "Як справжні! Кожного дня і ночі чую такі звуки".
