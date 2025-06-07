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Show24 Світові знаменитості Підтримка, що додає віри: Орландо Блум вийшов на червону доріжку з браслетом UNBROKEN
7 червня, 12:34
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Підтримка, що додає віри: Орландо Блум вийшов на червону доріжку з браслетом UNBROKEN

Марія Примич
Основні тези
  • Орландо Блум продемонстрував підтримку України, одягнувши браслет UNBROKEN на червоній доріжці та в прямому етері BBC One Show.
  • Браслет "Рукостискання" символізує єднання, а всі кошти від його продажу йдуть на психологічну допомогу поранених військових. 

Голлівудський актор Орландо Блум вийшов на червону доріжку з браслетом UNBROKEN. Також він одягнув його на прямий етер BBC One Show, тим самим двічі продемонструвавши підтримку України.

Орландо Блум показався на червоній доріжці з браслетом "Рукостискання" під час світової прем'єри фільму Deep Cover, яка проходила в Лондоні 4 червня в рамках фестивалю SXSW London. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку реабілітаційного центру. 

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Браслет "Рукостискання" UNBROKEN створив спільно з ювелірним домом Kochut. Прикраса символізує дотик біологічної до біонічної руки – це метафора болю, сили та єднання. Всі кошти з її продажу йдуть на психологічну підтримку поранених військових. 

Орландо Блум продемонстрував солідарність з Україною, нашими героями та всіма людьми, які борються та відновлюються. У реабілітаційному центрі подякували актору за підтримку. 

Орландо Блум на червоній доріжці / Фото Getty Images

Орландо Блум одягнув браслет UNBROKEN / Фото Getty Images

Орландо Блум одягнув браслет UNBROKEN на BBC One Show

Орландо Блум з'явився з браслетом "Рукостискання" від UNBROKEN та Kochut на прямому етері BBC One Show. 

Для нас в UNBROKEN така підтримка – не просто знак солідарності, це потужний сигнал для всього світу: людяність – не має кордонів. Коли такі люди, як Орландо Блум, публічно носять наш символ, вони говорять мовою співчуття, дії та сили. Це підтримка, яку бачать діти, поранені, наші захисники – і вона додає їм віри, 
– зазначили в UNBROKEN. 

У реабілітаційному центрі додали, що Орландо Блум підтримує українських дітей з початку повномасштабного вторгнення. Він приїжджав в Україну, зустрічався з постраждалими родинами, зокрема в Ірпені та Києві, допомагав програмам реабілітації та захисту прав дітей. 

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