Син Богдана Ступки показав архівні фото з батьком у 13-ту річницю його смерті

Сьогодні, 22 липня, минає 13 років з дня смерті українського актора Богдана Ступки. Пам'ять батька вшанував його син Остап та поділився архівними фотографіями з легендою.

Остап Ступка зворушливо висловився про батька в інстаграмі. Про це повідомляє Show 24.

До речі 9 українських фільмів із легендарним Богданом Ступкою, які має побачити кожен

Богдан Ступка помер 13 років тому, однак його син зізнався – відчувається, що зовсім нещодавно. Остап Богданович зазначив, що актор був для нього не просто батьком, а першим прикладом і учителем – в житті й на сцені.

Твій досвід, перемоги й поразки, твої поради – вони досі зі мною. Я несу їх не лише як спогад, а і як інструмент та інструкції – як жити в цьому світі. Всі ці роки без твоєї мудрості, твого гумору, твоїх завжди влучних і потрібних слів даються важко, і впевнений – не лише для мене,

– написав Остап Ступка.

Смерть Богдана Ступки