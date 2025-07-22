Остап Ступка трогательно высказался об отце в инстаграме. Об этом сообщает Show 24.

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Богдан Ступка умер 13 лет назад, однако его сын признался – чувствуется, что совсем недавно. Остап Богданович отметил, что актер был для него не просто отцом, а первым примером и учителем – в жизни и на сцене.

Твой опыт, победы и поражения, твои советы – они до сих пор со мной. Я несу их не только как воспоминание, а и как инструмент и инструкции – как жить в этом мире. Все эти годы без твоей мудрости, твоего юмора, твоих всегда точных и нужных слов даются трудно, и уверен – не только для меня,

– написал Остап Ступка.

Смерть Богдана Ступки