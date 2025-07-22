Остап Ступка трогательно высказался об отце в инстаграме. Об этом сообщает Show 24.
Кстати 9 украинских фильмов с легендарным Богданом Ступкой, которые должен увидеть каждый
Богдан Ступка умер 13 лет назад, однако его сын признался – чувствуется, что совсем недавно. Остап Богданович отметил, что актер был для него не просто отцом, а первым примером и учителем – в жизни и на сцене.
Твой опыт, победы и поражения, твои советы – они до сих пор со мной. Я несу их не только как воспоминание, а и как инструмент и инструкции – как жить в этом мире. Все эти годы без твоей мудрости, твоего юмора, твоих всегда точных и нужных слов даются трудно, и уверен – не только для меня,
– написал Остап Ступка.
Смерть Богдана Ступки
Напомним, что Богдан Ступка умер 22 июля 2012 года в 70-летнем возрасте.
Остап Ступка рассказал, что причиной смерти отца стал сердечный приступ на фоне рака костей.
С легендарным актером попрощались 24 июля в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Богдан Ступка похоронен на Байковом кладбище, что в Киеве.