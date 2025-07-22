Остап Ступка зворушливо висловився про батька в інстаграмі. Про це повідомляє Show 24.
До речі 9 українських фільмів із легендарним Богданом Ступкою, які має побачити кожен
Богдан Ступка помер 13 років тому, однак його син зізнався – відчувається, що зовсім нещодавно. Остап Богданович зазначив, що актор був для нього не просто батьком, а першим прикладом і учителем – в житті й на сцені.
Твій досвід, перемоги й поразки, твої поради – вони досі зі мною. Я несу їх не лише як спогад, а і як інструмент та інструкції – як жити в цьому світі. Всі ці роки без твоєї мудрості, твого гумору, твоїх завжди влучних і потрібних слів даються важко, і впевнений – не лише для мене,
– написав Остап Ступка.
Смерть Богдана Ступки
Нагадаємо, що Богдан Ступка помер 22 липня 2012 року в 70-річному віці.
Остап Ступка розповів, що причиною смерті батька став серцевий напад на фоні раку кісток.
З легендарним актором попрощалися 24 липня в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Богдан Ступка похований на Байковому кладовищі, що в Києві.