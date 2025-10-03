Остап Ступка розповів, чи планує весілля і дітей з 23-річною коханою
- Остап Ступка обговорює можливість одруження та дітей з Маргаритою Ткач, яка значно молодша за нього.
- Ступка має троє дітей від попередніх шлюбів, а Маргарита наразі не планує дітей у найближчі десять років.
58-річний український актор Остап Ступка неочікувано заговорив про одруження та дітей з новою обраницею. Народний артист України зараз перебуває у стосунках з журналісткою-театрознавицею Маргаритою Ткач, якій 23 роки.
Остап Ступка зізнався, чи готовий вп'яте одружитися. Крім того, він розповів, чи хотів би знову стати батьком. Подробицями особистого життя разом з коханою він поділився в коментарі ТСН.
Не пропустіть Українська фотографка Влада Ліберова зустрілась з принцесою Анною у Києві
Маргарита сказала журналістам, що хотіла б побратися, а от Ступка наразі з цим не поспішає.
Я сказала Остапу, що планую колись вийти заміж. Якщо він цього не захоче, значить, напевно, це буде хтось інший,
– зазначила дівчина.
Актор додав, що на цьому тлі в них з дівчиною навіть іноді виникають суперечки.
Я можу передумати у будь-який момент. Чотири шлюби вже за плечима, попереду, можливо, й п'ятий. Все може бути,
– розповів Остап Ступка.
Напередодні в інтерв'ю OBOZ.UA він зазначав, що перед весілля треба якийсь час пожити разом, щоб відчути одне одного, а тоді приймати рішення про одруження.
Як відомо, в артиста вже є троє дітей, та на запитання про дітей він відповів: "Як Бог дасть, я ні від чого не зарікаюсь".
Для довідки! Від першого шлюбу з Тетяною Капліною у Ступки є син Дмитро та Богдан, а від другого шлюбу в актора є донька Устина.
Водночас його обраниця найближчі десять років не планує дітей.
Наразі я себе не уявляю в ролі мами, у мене є інші пріоритети й уявлення про своє життя. Я не кажу, що не зміню ніколи своєї думки, але наразі я не хочу і не планую дітей,
– розповіла Маргарита.
Що відомо про стосунки Остапа Ступки та Маргарити Ткач?
- У вересні минулого року актор натякнув, що перебуває у нових стосунках.
- Вже через два місяці він підтвердив, що зустрічається з Маргаритою Ткач. Тоді пара разом з'явилася на кінофестивалі "Молодість".
- Дівчина на 35 років молодша і пару зовсім це не бентежить. Цікаво, що з попередньою дружиною в Ступки була різниця у 27 років.
- Актор розповідав, що з новою партнеркою їх об'єднав театр. До того ж відомо, що Маргарита вже знайома з мамою Остапа.