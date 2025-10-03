58-річний український актор Остап Ступка неочікувано заговорив про одруження та дітей з новою обраницею. Народний артист України зараз перебуває у стосунках з журналісткою-театрознавицею Маргаритою Ткач, якій 23 роки.

Остап Ступка зізнався, чи готовий вп'яте одружитися. Крім того, він розповів, чи хотів би знову стати батьком. Подробицями особистого життя разом з коханою він поділився в коментарі ТСН.

Маргарита сказала журналістам, що хотіла б побратися, а от Ступка наразі з цим не поспішає.

Я сказала Остапу, що планую колись вийти заміж. Якщо він цього не захоче, значить, напевно, це буде хтось інший,

– зазначила дівчина.

Актор додав, що на цьому тлі в них з дівчиною навіть іноді виникають суперечки.

Я можу передумати у будь-який момент. Чотири шлюби вже за плечима, попереду, можливо, й п'ятий. Все може бути,

– розповів Остап Ступка.

Напередодні в інтерв'ю OBOZ.UA він зазначав, що перед весілля треба якийсь час пожити разом, щоб відчути одне одного, а тоді приймати рішення про одруження.

Як відомо, в артиста вже є троє дітей, та на запитання про дітей він відповів: "Як Бог дасть, я ні від чого не зарікаюсь".

Для довідки! Від першого шлюбу з Тетяною Капліною у Ступки є син Дмитро та Богдан, а від другого шлюбу в актора є донька Устина.

Водночас його обраниця найближчі десять років не планує дітей.

Наразі я себе не уявляю в ролі мами, у мене є інші пріоритети й уявлення про своє життя. Я не кажу, що не зміню ніколи своєї думки, але наразі я не хочу і не планую дітей,

– розповіла Маргарита.

Що відомо про стосунки Остапа Ступки та Маргарити Ткач?