Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Ліберової. Фотографка також опублікувала дві фотографії з принцесою Анною.

Влада Ліберова розповіла, що їй було приємно спілкуватися з принцесою Анною. Під час зустрічі фотографка подякувала їй за підтримку України, а сестра короля Чарльза III привітала українку з вагітністю.

Принцеса неймовірно приємна в спілкуванні. Я подякувала їй за те, що вона підтримує Україну та приїхала в Київ, а вона привітала мене з вагітністю. Коли малий народиться, я фактично можу сказати йому, що сама принцеса Великої Британії вітала його з майбутнім народженням,

– написала Ліберова.

Влада Ліберова зустрілась з принцесою Анною / Фото з інстаграму фотографки

Принцеса Анна на зустрічі з Владою Ліберовою / Фото з інстаграму фотографки

Для довідки! 9 липня Костянтин і Влада Ліберови оголосили, що вперше стануть батьками. Радісною новиною вони поділились в інстаграмі. У фотографів народиться син.

Що відомо про візит принцеси Анни до України?