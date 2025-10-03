Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Либеровой. Фотограф также опубликовала две фотографии с принцессой Анной.
Влада Либерова рассказала, что ей было приятно общаться с принцессой Анной. Во время встречи фотограф поблагодарила ее за поддержку Украины, а сестра короля Чарльза III поздравила украинку с беременностью.
Принцесса невероятно приятная в общении. Я поблагодарила ее за то, что она поддерживает Украину и приехала в Киев, а она поздравила меня с беременностью. Когда малыш родится, я фактически могу сказать ему, что сама принцесса Великобритании поздравляла его с предстоящим рождением,
– написала Либерова.
Влада Либерова встретилась с принцессой Анной / Фото из инстаграма фотографа
Принцесса Анна на встрече с Владой Либеровой / Фото из инстаграма фотографа
Для справки! 9 июля Константин и Влада Либеровы объявили, что впервые станут родителями. Радостной новостью они поделились в инстаграме. У фотографов родится сын.
Что известно о визите принцессы Анны в Украину?
Напомним, что принцесса Анна приехала с неанонсированным визитом в Украину 1 октября. В Киеве она встретилась с Владимиром и Еленой Зеленскими.
Сестра Чарльза III почтила память детей, погибших в результате войны, посетила Центр защиты прав ребенка, встретилась с украинскими ветеранами, представителями полиции и ВСУ.
Заметим, что принцесса Анна посетила Украину впервые после восстановления независимости. Ранее она приезжала в Киев в 1973 и 1990 годах.