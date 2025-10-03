58-летний украинский актер Остап Ступка неожиданно заговорил о женитьбе и детях с новой избранницей. Народный артист Украины сейчас находится в отношениях с журналисткой-театроведом Маргаритой Ткач, которой 23 года.

Остап Ступка признался, готов ли в пятый раз жениться. Кроме того, он рассказал, хотел бы снова стать отцом. Подробностями личной жизни вместе с любимой он поделился в комментарии ТСН.

Не пропустите Украинский фотограф Влада Либерова встретилась с принцессой Анной в Киеве

Маргарита сказала журналистам, что хотела бы обручиться, а вот Ступка пока с этим не спешит.

Я сказала Остапу, что планирую когда-то выйти замуж. Если он этого не захочет, значит, наверное, это будет кто-то другой,

– отметила девушка.

Актер добавил, что на этом фоне у них с девушкой даже иногда возникают споры.

Я могу передумать в любой момент. Четыре брака уже за плечами, впереди, возможно, и пятый. Все может быть,

– рассказал Остап Ступка.

Накануне в интервью OBOZ.UA он отмечал, что перед свадьбой надо какое-то время пожить вместе, чтобы почувствовать друг друга, а потом принимать решение о женитьбе.

Как известно, у артиста уже есть трое детей, и на вопрос о детях он ответил: "Как Бог даст, я ни от чего не зарекаюсь".

Для справки! От первого брака с Татьяной Каплиной у Ступки есть сын Дмитрий и Богдан, а от второго брака у актера есть дочь Устина.

В то же время его избранница ближайшие десять лет не планирует детей.

Сейчас я себя не представляю в роли мамы, у меня есть другие приоритеты и представления о своей жизни. Я не говорю, что не изменю никогда своего мнения, но пока я не хочу и не планирую детей,

– рассказала Маргарита.

Что известно об отношениях Остапа Ступки и Маргариты Ткач?