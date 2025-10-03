Остап Ступка признался, готов ли в пятый раз жениться. Кроме того, он рассказал, хотел бы снова стать отцом. Подробностями личной жизни вместе с любимой он поделился в комментарии ТСН.
Не пропустите Украинский фотограф Влада Либерова встретилась с принцессой Анной в Киеве
Маргарита сказала журналистам, что хотела бы обручиться, а вот Ступка пока с этим не спешит.
Я сказала Остапу, что планирую когда-то выйти замуж. Если он этого не захочет, значит, наверное, это будет кто-то другой,
– отметила девушка.
Актер добавил, что на этом фоне у них с девушкой даже иногда возникают споры.
Я могу передумать в любой момент. Четыре брака уже за плечами, впереди, возможно, и пятый. Все может быть,
– рассказал Остап Ступка.
Накануне в интервью OBOZ.UA он отмечал, что перед свадьбой надо какое-то время пожить вместе, чтобы почувствовать друг друга, а потом принимать решение о женитьбе.
Как известно, у артиста уже есть трое детей, и на вопрос о детях он ответил: "Как Бог даст, я ни от чего не зарекаюсь".
Для справки! От первого брака с Татьяной Каплиной у Ступки есть сын Дмитрий и Богдан, а от второго брака у актера есть дочь Устина.
В то же время его избранница ближайшие десять лет не планирует детей.
Сейчас я себя не представляю в роли мамы, у меня есть другие приоритеты и представления о своей жизни. Я не говорю, что не изменю никогда своего мнения, но пока я не хочу и не планирую детей,
– рассказала Маргарита.
Что известно об отношениях Остапа Ступки и Маргариты Ткач?
- В сентябре прошлого года актер намекнул, что находится в новых отношениях.
- Уже через два месяца он подтвердил, что встречается с Маргаритой Ткач. Тогда пара вместе появилась на кинофестивале "Молодость".
- Девушка на 35 лет моложе, но пару совсем это не смущает. Интересно, что с предыдущей женой у Ступки была разница в 27 лет.
- Актер рассказывал, что с новой партнершей их объединил театр. К тому же известно, что Маргарита уже знакома с мамой Остапа.