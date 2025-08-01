Не в Україні: репер OTOY розсекретив, де і коли освідчився коханій
- Репер OTOY освідчився своїй дівчині Марії в місті Комо, Італія, у березні, але розповів про це лише в липні.
- Весілля пари заплановано на вересень, ведучим буде Фіма Константиновський, вони також планують обвінчатися.
Репер OTOY поділився подробицями особистого життя. Він розповів, як освідчився коханій – співзасновниці українського бренду GUNIA Project Марії Гаврилюк, та розсекретив, коли вони планують весілля.
Як виявилося, репер освідчився дівчині не в Україні. Пише Show 24 з посиланням на "Наше радіо".
До речі Відомий український співак зі сцени оголосив про весілля
OTOY освідчився Марії ще у березні, однак розповів про це лише 18 липня на Atlas Festival, що пройшов у Києві. Репер запропонував коханій вийти за нього заміж в місті Комо, що в Італії, коли був на саміті.
Я думав написати вірш. У мене не вийшло. Тому з фразою "ти зараз офігієш" я став на коліно і сказав: "Виходь за мене". Вона офігіла,
– пригадав він.
Пара вже вирішила, коли зіграє весілля. Важливий день запланували на вересень. Ведучим буде Фіма Константиновський. OTOY поділився, що вони з Марією також планують обвінчатися.
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