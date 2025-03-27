Репер OTOY чесно відповів, що думає про артистів, які пишуть пісні про війну

Репер Otoy став учасником нового випуску шоу "єПитання" з Лесею Нікітюк. У студії він висловився про пісні про війну.

Під час повномасштабного вторгнення українські виконавці активно пишуть треки про війну. Чимало пісень навіть стають вірусними у мережі та набирають мільйони переглядів, пише Show 24.

До речі Репер Otoy прокоментував співпрацю з незалежною робочою групою Мінекономіки

Деякі виконавці несуть у маси важливі меседжі та сенси. Інші ж використовують війну, аби привернути увагу до своєї творчості. Otoy розповів, чому у творчості насамперед важлива відповідальність та чесніть артиста.

Мені здається, справа не лише в піснях про війну. Не стільки питанням стоїть кількість треків або тема, яка озвучена у пісні. Питання в тому, що ти робиш як артист та як людина, яка має соціальний капітал, несе його й може ним якісно користуватись,

– сказав репер у студії шоу "єПитання".

Otoy про артистів, які пишуть пісні про війну заради популярності

Otoy впевнений, що чесніть важливіша за популярність.

Для мене люди, які пишуть пісні про війну лише тому, що це залетить в тренди, це найгірше, що може бути. А якщо ми говоримо про те, що тобі щось болить, ти хочеш про це відверто висловитися, якщо ти себе не обманюєш і говориш чесно – ну, які тоді можуть бути питання. Навіть якщо це комусь не сподобається, ти хоча б собі не брешеш!,

– підкреслив репер.

Otoy на шоу "єПитання" / Фото Новий канал

Нагадаємо, нещодавно репер Otoy повідомив, що приєднався до незалежної робочої групи при Мінекономіки. Вона працюватиме над розробкою концепції платформи за напрямком Work In Ukraine.