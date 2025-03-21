Він звинуватив деякі медіа в тому, що вони "руйнують суспільство" та розповів, що отримав погрози, закиди та "десятки ненависних коментарів". Про це Otoy написав на своїй сторінці в інстаграмі, передає Show 24.

До слова Відомий український репер Otoy приєднався до команди Мінекономіки

Репер зауважив, що українські артисти живуть в таких реаліях, коли їм потрібно "мати ще один повноцінний рід дільності, аби мати на що жити". Тож він вже понад дев'ять років працює у сфері ІТ.

Otoy починав як UX/UI дизайнер, а зараз обіймає посаду CPO і займається "проєктуванням бізнесових рішень абсолютно різних рівнів складності". Зокрема, йдеться про диджиталізацію, розробку стратегій, побудову бізнес-моделей, дослідження ринку, розробку концепцій тощо.

І саме тому моїм щирим бажанням, яке я описав у вчорашньому пості, є допомога моїй країні. Бо я люблю Україну, бо я можу допомогти, бо я маю для цього досвід, бо матір виховала мене нормальною і вдячною людиною. І "реп" чи "музика" не мають жодного відношення до цього в конкретній ситуації,

– підкреслив Otoy.

Otoy розкритикував медіа

Наприкінці виконавець також звернувся до представників медіа. Otoy розуміє, що гучні заголовки та ненависні коментарі, які підіймають актив, приносять кошти, але каже, що своєю роботою журналісти "зневажили увесь його професійний досвід, поєднавши непоєднуване".

А ще – внесли ще одну краплю ненависті в наелектризоване море українського суспільства. Ті зневажливі коментарі я навіть не показуватиму в пості, бо кров з очей. Чи варте воно того? Чи спонукаєте ви тим будувати й творити щось класне?,

– додав репер.

До свого допису Otoy прикріпив скриншоти з заголовками деяких українських ЗМІ.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили, що засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга став позаштатним радником міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.