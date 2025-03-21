Он обвинил некоторые медиа в том, что они "разрушают общество" и рассказал, что получил угрозы, упреки и "десятки ненавистных комментариев". Об этом Otoy написал на своей странице в инстаграме, передает Show 24.

К слову Известный украинский рэпер Otoy присоединился к команде Минэкономики

Рэпер заметил, что украинские артисты живут в таких реалиях, когда им нужно "иметь еще один полноценный род деятельности, чтобы иметь на что жить". Поэтому он уже более девяти лет работает в сфере ИТ.

Otoy начинал как UX/UI дизайнер, а сейчас занимает должность CPO и занимается "проектированием бизнес-решений абсолютно разных уровней сложности". В частности, речь идет о диджитализации, разработке стратегий, построение бизнес-моделей, исследовании рынка, разработке концепций и тому подобном.

И именно поэтому моим искренним желанием, которое я описал во вчерашнем посте, является помощь моей стране. Потому что я люблю Украину, потому что я могу помочь, потому что я имею для этого опыт, потому что мать воспитала меня нормальным и благодарным человеком. И "рэп" или "музыка" не имеют никакого отношения к этому в конкретной ситуации,

– подчеркнул Otoy.

Otoy раскритиковал медиа

В конце исполнитель также обратился к представителям медиа. Otoy понимает, что громкие заголовки и ненавистные комментарии, которые поднимают актив, приносят средства, но говорит, что своей работой журналисты "пренебрегли весь его профессиональный опыт, соединив несочетаемое".

А еще – внесли еще одну каплю ненависти в наэлектризованное море украинского общества. Те пренебрежительные комментарии я даже не буду показывать в посте, потому что кровь из глаз. Стоит ли оно того? Побуждаете ли вы тем строить и творить что-то классное?,

– добавил рэпер.

К своему сообщению Otoy прикрепил скриншоты с заголовками некоторых украинских СМИ.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что основатель "Культурного десанта" Коля Серга стал внештатным советником министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.