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Show24 Українські зірки Хтось його ненавидить, – дружина Лесика прокоментувала заяву про отруєння співака
10 червня, 19:30
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Хтось його ненавидить, – дружина Лесика прокоментувала заяву про отруєння співака

Марія Касій
Основні тези
  • Ірина Турко підтвердила, що в організмі Лесика виявили токсичні речовини, але розслідування справи про можливе отруєння не проводиться через недостатню кількість доказів.
  • Ірина вважає, що отруєння Лесика може бути результатом особистісної ненависті, а не змагання чи заздрості. Стан Олега Турка наразі критичний, йому потрібна термінова операція.

Днями в мережі з'явилась інформація про те, що Лесика (Олега Турка) могли отруїти. Його дружина Ірина прокоментувала останні новини та розповіла деталі.

Ірина Турко в інтерв'ю Славі Дьоміну підтвердила, що Лесика могли отруїти. Лікарі виявили в його організмі згубну кількість токсичних речовин. Про це повідомляє Show 24.

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Нам сказали, що в організмі виявили токсичні речовини, кардіальної причини зупинки кровообігу немає. Тобто немає тромбів, обривів, крововиливів ані в голові, ані в серці. Ми звернулися до поліції спочатку неофіційно, бо ми ще не знали, про що йдеться і чи ніхто нічого не сплутав, поки не дізналися, що кількість тих речовин була несумісна та згубна, 
– зізналась дружина Лесика. 

Ірина Турко повідомила, що наразі розслідування справи не відбувається. Поліція заявила, що доказів недостатньо.

"Коли ми звернулися з офіційною заявою, то нам почали передавати, що недостатня додаткова база. Я писала заяву, що підозрюю замах на життя. З адвокатом писала, що суїцидальних настроїв не було. Вони мені відмовили. Ми подали в суд на бездіяльність поліції, але суддя теж відмовив. Справу закрили", – розповіла дружина артиста. 

Дружина Лесика про отруєння: дивіться відео онлайн

Хто міг отруїти Лесика

Ірина Турко нагадала, що живе з чоловіком близько 30 років. Вона підкреслила, що Лесик є дуже доброю й толерантною людиною. На її думку, хтось ненавидить співака. 

У мене є лише одна думка, що це особистісно. Не за статки, не за конкуренцію. Це щось дуже особистісне, якась особистісна ненависть до Лесика. Хтось дуже ненавидить його, 
– сказала зіркова дружина.

За словами Ірини, стан Олега Турка зараз не найкращий. Нагадаємо, що музикантові потрібна термінова операція

"Зараз стан поганий. Ми місяць тому поїхали на плановий огляд і дізналися, що вже дві стулки зрослися. Зараз він лежить постійно, не хоче гуляти, у нього немає сили, синіють пальці. Стеноз йде і продовжується. Якщо нічого не зробити, то…" – підсумувала Ірина Турко. 