Хтось його ненавидить, – дружина Лесика прокоментувала заяву про отруєння співака

Днями в мережі з'явилась інформація про те, що Лесика (Олега Турка) могли отруїти. Його дружина Ірина прокоментувала останні новини та розповіла деталі.

Ірина Турко в інтерв'ю Славі Дьоміну підтвердила, що Лесика могли отруїти. Лікарі виявили в його організмі згубну кількість токсичних речовин. Про це повідомляє Show 24.

До слова На сцені щоразу як востаннє, – Віталій Козловський розповів про серйозну травму

Нам сказали, що в організмі виявили токсичні речовини, кардіальної причини зупинки кровообігу немає. Тобто немає тромбів, обривів, крововиливів ані в голові, ані в серці. Ми звернулися до поліції спочатку неофіційно, бо ми ще не знали, про що йдеться і чи ніхто нічого не сплутав, поки не дізналися, що кількість тих речовин була несумісна та згубна,

– зізналась дружина Лесика.

Ірина Турко повідомила, що наразі розслідування справи не відбувається. Поліція заявила, що доказів недостатньо.

"Коли ми звернулися з офіційною заявою, то нам почали передавати, що недостатня додаткова база. Я писала заяву, що підозрюю замах на життя. З адвокатом писала, що суїцидальних настроїв не було. Вони мені відмовили. Ми подали в суд на бездіяльність поліції, але суддя теж відмовив. Справу закрили", – розповіла дружина артиста.

Дружина Лесика про отруєння: дивіться відео онлайн

Хто міг отруїти Лесика

Ірина Турко нагадала, що живе з чоловіком близько 30 років. Вона підкреслила, що Лесик є дуже доброю й толерантною людиною. На її думку, хтось ненавидить співака.

У мене є лише одна думка, що це особистісно. Не за статки, не за конкуренцію. Це щось дуже особистісне, якась особистісна ненависть до Лесика. Хтось дуже ненавидить його,

– сказала зіркова дружина.

За словами Ірини, стан Олега Турка зараз не найкращий. Нагадаємо, що музикантові потрібна термінова операція.

"Зараз стан поганий. Ми місяць тому поїхали на плановий огляд і дізналися, що вже дві стулки зрослися. Зараз він лежить постійно, не хоче гуляти, у нього немає сили, синіють пальці. Стеноз йде і продовжується. Якщо нічого не зробити, то…" – підсумувала Ірина Турко.