70 людей госпіталізовано: хто нестиме відповідальність за масове отруєння у ресторані Кацуріна

Нещодавно у новому ресторані Михайла Кацуріна у Львові сталось масове отруєння людей. Станом на цей ранок відомо, що 70 людей госпіталізували, серед них – 9 дітей, та й сам ресторатор опинився на лікарняному ліжку.

Відомо, що поліція вже відкрила кримінальні провадження за частиною 1 статтею 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Постраждалим рекомендують зберігати всі чеки та квитанції, щоб потім отримати компенсацію, пише Show24 з посиланням на KYIV24.

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За словами Тетяни Сліпченко, яка є експерткою з медичного права, кінцеву відповідальність нестиме саме керівництво закладу. Вона наголосила, що керівником не завжди є власник.

Не фермер, який продав яйця, як ми зараз говоримо, що одна з причин є сальмонела, яка могла бути в яєчних продуктах. Не постачальник, а все ж таки той, хто подав на стіл страву,

– заявила Сліпченко.

Експертка також рекомендує потерпілим мати витяг від сімейного лікаря, де буде зафіксовано дату, час звернення та симптоми, з якими звернулись до медичного закладу, а також те, яким було лікування. Якщо це стаціонарна виписка, то там усе детально буде розписано.

Також варто зберігати всі чеки та квитанції. Якщо втратили працездатність на певний період часу і матимете висновок на руках про це – то це теж є доказом, що ви зазнали збитків через те, що не працювали й не отримували дохід. Також доказом можуть бути квитки у поїздку, які втратили свою актуальність, через те, що отруїлись.

За новою інформацією, усі постраждалі їли сінгапурський чизкейк – популярний десерт, що містить сирі яйця. У двох людей, що отруїлись, підтвердили сальмонельоз.